美國眾議院議長裴洛西將訪台，桃園市長鄭文燦表示，裴洛西來台事前一定經過非常縝密安排與充分準備，若能訪問成功，代表她對台灣的支持以及長久想要訪問台灣的願望。鄭文燦說，「雖然我們沒有敲鑼打鼓，但是我們心裡知道，這是對台灣加分的。」

鄭文燦今天早上和民進黨桃園市長參選人林智堅走訪南門市場掃街，鄭文燦受訪表示，裴洛西來台訪問，事前一定經過非常縝密的安排以及充分的準備，如果能夠訪問成功，代表她對台灣的支持，以及長久想要訪問台灣的願望。

鄭文燦說，之前也有另名議長訪問台灣，時間比較久以前。而他訪問美國期間，也拜訪美國眾議院，也拜訪過裴洛西。鄭文燦說，知道她對台灣關係法很支持，對於台灣也非常堅定，她是我們的好朋友，朝野應該一致歡迎他們。

鄭文燦又說，她能訪問台灣，是對台灣有加分，不是對哪一個陣營加分，裴洛西是來表達美國國會對於台灣的支持，對於台灣的國家生存發展來講，「雖然我們沒有敲鑼打鼓，但我們心裡很知道，這是對台灣加分的。」

林智堅則說，非常高興裴洛西用行動來訪台灣。而裴洛西不畏懼威脅和打壓來到台灣，可以展現出美台關係堅若磐石。林也說，桃園是門戶第一站，所以裴洛西一到台灣就到桃園，桃園也是台灣產業重鎮，尤其是Apple、Nike、特斯拉，供應鍊產商都在桃園，過去竹科半導體更是台美非常重要的戰略供應鍊夥伴關係，希望當市長後強化桃竹科技廊帶，深化台美夥伴關係。