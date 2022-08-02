聯準會上周(7/27)召開的7月利率政策會議，一如預期升息3碼至2.25-2.50%區間，並表示在未來放緩升息步調可能是合適的，隱含著未來有可能縮小升息幅度。對此，美股四大指數皆以漲勢回應，上半年備受壓抑的科技股，更出現領漲態勢。而上月(7月)掛牌上市的「國泰全球數位支付服務ETF」(00909)，投資鎖定數位經濟、區塊鏈及支付生態系，迄今兩周以來(7/13-7/26)所追蹤的Solactive全球數位支付服務指數，漲幅達11.8%，相較那斯達克指數的上漲6.9%，漲勢格外亮眼，顯示市場看好與數位經濟密不可分的新一代支付技術、數位資產軟硬體等趨勢科技股前景，後市值得期待。

而近來，國泰全球數位支付服務ETF(00909)也配合追蹤的標的指數-Solactive全球數位支付服務指數，進行掛牌以來的首次成分股調整。國泰投信ETF研究團隊表示，本次共調整8檔持股，新納入的個股，包括超微半導體(AMD)、網路券商羅賓漢(ROBINHOOD)、SIMPLEX等，主因符合指數主題而被納入。其中ROBINHOOD為美國知名線上證券交易平台，目前在其平台上交易的數位資產金額正快速攀升；而SIMPLEX則為日本領先的系統開發商，為金融機構提供數位資產交易解決方案等。

同時，刪除部分個股如HIVE BLOCKCHAIN、比特礦業公司(BIT MINING)、微策略(MICROSTRATEGY)等共8家，主因股市拉回較多，其市值及流動性不符指數門檻要求，或是公司營運方向與指數主題相關性下降等原因，而遭刪除。本次成分股調整已於2022/7/29收盤後生效。

至於如何看待新納入的公司？國泰全球數位支付服務ETF(00909)基金經理人游凱卉指出，這8家數位新創公司近來多有基本面或消息面的利多，如美國知名晶片品牌超微半導體(AMD)，已宣布將升級改採台積電的5奈米製程製造新的CPU，高速運算的效能將大幅提升；而日前傳出，全球成交量名列前茅的加密貨幣交易所FTX，擬對網路券商羅賓漢(ROBINHOOD)進行收購，也讓ROBINHOOD股價在6月底時曾單日強漲14%。另外，支付公司EURONET WORLDWIDE則為全球電子支付服務的領先提供者之一，該公司這兩年疫情期間，電子和線上支付的業務及需求持續增長，營運表現強勁。