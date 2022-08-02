受到能源股拖累，歐洲股市周一小幅收低；令人失望的中國經濟數據，以及歐洲製造業轉向萎縮，都增添了全球經濟放緩的擔憂。

周一泛歐Stoxx 600指數經歷起伏不定交易之後，從早盤的上漲翻黑，收跌0.83點或0.19%，為437.46點。

全球需求疲軟和中國新冠封鎖，限制了生產活動，美國、歐洲、中國的工廠在七月都陷入動能不足，引發了市場對衰退的恐懼。

能源股跌1.5%，結束了此前的連6天上漲。在疲弱的工廠數據下，再度引發需求的擔憂，進而推動了原油價格的下滑。

歐盟統計局表示，歐元區六月失業率穩定在6.6%，符合市場預期。

凱投(Capital Economics)資深歐洲經濟學家Jack Allen-Reynolds表示，即使經濟步入衰退，勞動力市場依舊吃緊，將對工資和通膨造成上行壓力。預計工資將進一步上升，將增加企業成本壓力，進而使明年CPI維持在高檔。

周一的數據顯示，由於烏克蘭戰爭、通膨和新冠疫情的影響，今年上半德國零售銷售出現近30年來最大年減幅度。

海尼根下跌0.4%，報95.76歐元；由於成本上升，該全球第二大啤酒集團擱置了2023年獲利率目標。

培生教育(Pearson)大漲12.7%，報852.6英鎊；該英國教育書籍出版商重申了全年獲利展望。

在倫敦上市的匯豐大漲6.1%，漲幅高於港股1個百分點。該行獲利優預期，並提出較高的股息前景。匯豐也否決了大股東平安保險集團的分拆亞洲業務提議，稱此提議的代價太過昂貴。