裴洛西訪台─政治面》 侯友宜：期待區域的和平穩定 09:462022/08/02 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，台灣歡迎國際友人來台參訪，更期待區域的和平穩定。 （陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國眾議院議長裴洛西率民主黨眾議員等6人今晚將搭乘專機抵台訪問，恐引發台海衝突，台股一早就已下跌300點，對此，新北市長侯友宜表示，台灣歡迎國際友人來台參訪，更期待區域的和平穩定。 來台旅客同步低迷 去年國旅次數 寫10年新低 大陸學者：美應有效阻止裴洛西訪台 裴洛西若來台 方恩格：會被視為拜登同意放手 #裴洛西 #來台 #台海衝突 #侯友宜 #區域的和平穩定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 裴洛西訪台 鄭文燦：這是對台灣加分的 09:322022/08/02 政治 苗豐強直言 裴洛西訪台時機點敏感 04:102022/08/02 政治要聞 社論／蔡總統應化解裴洛西訪台風暴 04:102022/08/02 裴洛西來訪台海緊張 台股重挫逾250點 台積電下殺12元 09:002022/08/02 財經 裴洛西質疑我撤邀 仍堅持訪台 04:102022/08/02 國際大事 李顯龍會裴洛西 敦促與北京保持穩定關係 04:102022/08/02 國際大事 白宮挺裴洛西有權訪台 示警北京恐對台海射飛彈 05:062022/08/02 國際 區域聯防 我守台海 美日負責太平洋 04:102022/08/02 政治要聞 在野黨憂台灣成砧板上的肉 04:102022/08/02 政治要聞 裴洛西旋風 考驗蔡政府 04:102022/08/02 時論廣場 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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