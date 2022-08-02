美國眾議院議長裴洛西率民主黨眾議員等6人今晚將搭乘專機抵台訪問，恐引發台海衝突，台股一早就已下跌300點，對此，新北市長侯友宜表示，台灣歡迎國際友人來台參訪，更期待區域的和平穩定。

來台旅客同步低迷 去年國旅次數 寫10年新低
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