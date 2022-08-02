民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文與棒球場風暴中，但日前竟有一份民調顯示，林智堅仍以44.38%支持度領先藍營候選人張善政的37.27%、民眾黨候選人賴香伶的6.37%，讓不少人跌破眼鏡。對此，退將于北辰表示，前高雄市長韓國瑜曾因「五千個天坑」逆轉選情、最後贏得高雄市長寶座，而目前桃園市長選戰局勢如同當年該情勢，若林智堅的台大論文審查結果確認是抄襲，將成他的「五千個天坑」、恐重演被翻盤的情況！

于北辰昨（1日）在政論節目《新聞面對面》表示，他當日早晨路跑時經過林智堅剛成立的競選總部，便順道問了支持者們對於「論文門」與「球場門」兩大風暴的看法。于提到，林智堅的支持者本以為「球場門」影響會大，但發現球場相關討論近日退燒，「談球場的人變少，因為沒比賽了」，反而是論文一事升高了。

于北辰指出，儘管「論文門」相關討論上升，但綠營支持者們認為不見得是危機，因「真理越來越明白，林智堅若害怕就縮了，但林沒縮反而挺身而出、說的明明白白」，綠營支持者對於林智堅度過論文門危機是樂觀的。于北辰也提到，他詢問另一位立場偏藍民眾看法，得到了「台大在亂搞」的答案，該位民眾更指出，他的兒子正是台大畢業，兒子對他說「台大的老師不會這樣、一定審的很嚴，是林智堅的老師不好」。

于北辰更認為，現在桃園的選情跟2018年8月的高雄很像；當時是民進黨高雄市長參選人的陳其邁，民調為36.1%，代表國民黨參戰的韓國瑜為30%，結果發生「823水災」、弄出了「五千個天坑」，讓韓翻轉了選情。回到當前桃園選戰，于北辰指出，張、林兩人目前民調差不多，他更認為，若林智堅的論文真的是假的，那將成為他的「五千個天坑」；反之，若林智堅的論文同支持者所說「一切OK」，那麼選戰將精采可期、林智堅的勝率會高。