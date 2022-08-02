消息面：

1.美國前財長桑默斯（Larry Summers）表示，美國經濟難以「軟著陸」，未來兩年陷入衰退的可能性高達75%。

2.路透社報導，消息人士透露華府考慮限制美國公司向中國NAND晶片廠提供半導體製造設備，如消息屬實，這將是美國首次針對記憶晶片祭出禁令。消息人士並表示，受到影響的中國企業包括長江儲存，而南韓三星電子與SK海力士也將受到波及，不過美國政府尚未對這項禁令做出最後決定。美國商務部拒絕對此消息發表評論。

3.美國供應管理協會（ISM）公布，7月製造業指數為52.8，較6月的53小幅回落，並創下2020年6月以來最疲弱的擴張，但優於市場預估的52。其中，製造業投入價格分項指數為60，低於市場預期的75，並創下2020年8月來新低。新訂單分項指數從6月的49.2下滑至48，連續第二個月呈現萎縮。就業分項指數為49.9。

4.標普全球公布，美國7月製造業採購經理人指數（PMI）終值為52.2，較6月終值52.7放緩，且不如市場預期的52.3。

5.美國商務部公布，6月建築支出下滑1.1%，為去年9月以來首次衰退，並創下2020年4月以來最大跌幅，遠不及市場預估成長0.1%。

6.Business Insider報導，軟體巨頭甲骨文（Oracle）已經開始裁減美國員工，這波裁員之後可能擴大到歐洲、加拿大和印度等地，最終可能裁撤逾1000人，目標是降低成本10億美元。甲骨文表示不予置評。

7.周一美元兌日圓創下6月中以來新低，仍失守上個月觸及的1998年底以來新高（近140日圓），市場正在評估聯準會升息不如原先預期激進的可能性。尾盤美元跌1.2%，報131.65日圓。此外，美國製造業活動放緩的程度小於預期，以及市場觀望周五發布的美國非農就業報告，美元指數陷入震盪，尾盤跌0.6%。澳洲央行公布利率決議前，澳元漲0.6%，報70.36美分。市場普遍預期澳洲央行將再次升息50個基點。

8.美元和美國債息走跌，周一紐約期金連漲第4天，終場收漲5.9美元或0.3%，為每盎司1787.7美元，盤中一度站上1791.9美元，距離1800美元大關僅一步之遙。其他貴金屬方面，9月白銀漲0.16美元，為每盎司20.36美元。10月白金漲11.80美元，為每盎司901.60美元。9月鈀金漲69.70美元，為每盎司2199.40美元。

9.周一紐約9月期油大跌4.8%，收在每桶93.89美元。布蘭特10月期油下挫3.79%，收在每桶100.03美元。美國、歐洲和亞洲等多國7月製造業數據放緩，使原油需求前景蒙塵。