文／陳羿郿

台中知名景點「彩虹眷村」7月30日被發現部分牆面遭人刻意破壞，犯案者竟是彩虹文創執行長魏丕仁，他帶頭與其餘13名員工前往犯案，原因是「要向市府表達抗議！」14人依現行犯逮捕移送。而98歲彩虹爺爺黃永阜得知消息後，表示十分難過傷心，指一輩子心血都被魏丕仁毀了。

彩虹文創不滿市府強迫搬遷 潑漆表示抗議

魏丕仁表示，彩虹文創自2013年進駐彩虹眷村以來，負責經營維護、修繕的費用高達3、400萬，團隊「沒有功勞也有苦勞」。他指控台中市府稱8月要進行為期半年的加固工程，須於7月31日前將眷村內所有物品都搬遷，卻在7月25日才發公文通知他們。

短短7天就要團隊搬遷，讓魏丕仁相當錯愕，數次找文化局希望寬限時日的溝通未果，加上未來文化局未必會將眷村的經營權交還，只好出此下策，他表示，潑漆是萬不得已，是為了要向市府抗議，「是非對錯交給大眾自己去評斷。」

魏丕仁也說，現在彩虹眷村的畫作，有8至9成都是團隊創造的作品，智慧產權也是團隊所有，並強調「彩虹爺爺的原作及有紀念性的畫作，都有完整的保留下來」。

台中市府告到底 痛批「惡劣！」

初估約有6大面的彩繪牆面都遭到破壞，全部以油漆漆成藍色、紅色、紫色的牆面，文化局局長陳佳君表示，依據民法第811條規定，彩虹村的房舍屬於不動產，所有人為市政府；牆面上的彩繪為動產，雖為黃永阜先生及業者所繪，但「彩繪」附合於「房舍」上，且已成為房舍的重要成分，所以彩虹村的彩繪所有權為市府所有。

陳佳君也說，彩虹眷村畫作的智慧財產權目前正在法院審理中，但無論如何，都不應破壞彩虹眷村，對該惡意行為市府一定提告毀損，展現市府堅決捍衛文化建設與資產決心。並痛批破壞者「行為相當惡劣！」。

彩虹爺爺與魏丕仁屢傳紛爭 黃永阜罵「是壞人、大壞蛋」

台中市知名景點彩虹眷村30日遭文創公司魏姓執行長帶領員工破壞；彩虹村創作者黃永阜以手寫聲明表示，一輩子的創作都被毀了，批魏男是「壞人、大壞蛋」。（圖/ 中央社）

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022/02/02～2022/07/31）進一步觀察，彩虹眷村遭破壞事件在7月31日衝高9,339筆聲量。

事實上，彩虹眷村屢傳爭議，彩虹爺爺黃永阜妻子廖漢秀曾控訴與魏丕仁有分潤糾紛，魏丕仁承諾給利潤15％及每月生活費3萬元，卻以沒賺錢為由從未分紅，說好的3萬元也只給2萬，還得靠廖漢秀賣冰棒、汽水補貼。

而黃永阜在得知創作遭毀損後，接受媒體聯訪時以手寫聲明表示，在聽到彩虹村的畫被魏丕仁帶頭塗掉很難過、很傷心，一輩子的創作都被他毀了，「他是壞人、大壞蛋」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年02月02日至2022年07月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『彩虹眷村』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。