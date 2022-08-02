文／陳盈蓉

每天都要來一杯咖啡，有些人會選擇到連鎖咖啡廳購買，有些人則選擇在家煮咖啡，而在家煮咖啡又可以分冷泡、濾掛、手冲、手壓、膠囊咖啡等，其中膠囊咖啡在近幾年火速崛起，就有網友在PTT E-appliance版上詢問：「膠囊咖啡機的實用性」引起熱議。

膠囊咖啡機方便易保存 缺點：口味單一又貴

原PO提到他蠻喜歡喝咖啡，但因為平常都趕時間出門，所以咖啡都是路上買，然後最近看韓劇才知道有膠囊咖啡這項產品，有點被燒到想購買，但不知道實際用的狀況，膠囊咖啡真如產品文宣上說的又快又方便嗎？有沒有過來人分享使用過後的感受與心得？

對此，網友表示：「缺點就是膠囊偏貴」、「膠囊是方便懶人，但口味限制，全自動至少豆子可挑濃淡可調」、「攝取咖啡因很方便，但風味很單一，還不如用濾掛就好」、「味道不能客製」、「方便是方便，但真的貴」、「最大好處就是清潔方便，咖啡膠囊好保存」，表達其優點確實方便快速又易保存，但缺點在於口味單一且價格昂貴。

怎麼挑膠囊咖啡機？從「品牌」下手很重要

留言處也有網友推薦膠囊咖啡機品牌，像是Essse Nespresso、星巴克、好市多等，進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2021/08/01 - 2022/07/31）觀察分析「膠囊咖啡機」的探索概念，網友們針對該詞都在討論什麼樣的話題，發現膠囊咖啡機在「Nespresso」、「雀巢膠囊咖啡機」、「illy」、「星巴克」等品牌上都有高度討論，甚至針對同品牌不同機體，也都是網友的討論重點。

Image source/ 網路溫度計

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年08月01日至2022年07月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『膠囊咖啡機』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。