美國與大陸持續在半導體領域上激烈交鋒，美國原本就禁止廠商出售先進製程、10奈米以下的半導體設備給大陸企業，如今擴大管制範圍，拉高至包含14奈米的關鍵設備，沒想到周一再傳出美國有意將記憶體晶片列入禁止出貨生產設備的名單。

路透社報導，大陸是記憶體晶片最大消費國，據4名知情人士透露，美國正考慮限制企業向大陸記憶體晶片製造商出口生產設備，受影響的企業包括龍頭長江存儲，若此事成真，可能會禁止美國設備商將產品運往大陸記憶體晶片的工廠。

不僅如此，消息人士也表示，如果美國持續採取行動，可能會傷害南韓記憶體晶片巨頭三星與SK海力士的利益，三星在大陸擁有兩間大型工廠，而SK海力士才剛在年初收購英特爾的NAND閃存記憶體業務，在大陸也有設廠。

報導引述貿易出口管制專家的說法，指稱如果此事成真，代表美國將首次管制沒有軍事用途的記憶體晶片，顯示美國對於國家安全的管制視野變得更廣，此舉將保護美國的記憶體晶片商威騰電子與美光科技，這兩家公司佔25%的NAND閃存記憶體市場。

然而目前所有的消息都指向，美國對管制記憶體晶片的舉動是初步規劃，尚未出現起擬法案的動作，商務部發言人也沒有回應潛在的制裁措施，而是強調，「拜登政府的重點是削弱大陸製造先進半導體的努力，以幫助美國應對重大國家安全風險。」