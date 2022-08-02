文／姜雅馨

半夜肚子餓想吃東西時，琳瑯滿目的泡麵是許多民眾的宵夜首選，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年「泡麵」熱門關鍵字，可見口味、麵條、湯頭、配料、便宜、宵夜、首選、口感、好吃、香氣、美味，不僅消費者在挑選泡麵時會注重口味、麵條、湯頭和配料，便宜實惠的價格也成為許多人宵夜首選，也有網友評價泡麵口感，甚至出現好吃、香氣、美味等正面評價。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

不過大家都曾聽說「泡麵很多防腐劑，小心吃多變木乃伊」的說法，曾在《DailyView網路溫度計》文章「教你健康吃、輕盈活！20大網路超人氣營養專家來了」中排名冠軍的營養師高敏敏也出面解惑，現在就跟著小編看看泡麵可以保存很久的秘辛吧！

泡麵吃多了會變木乃伊？營養師發文解惑：麵體含水量影響保存效果

營養師高敏敏在臉書粉專解釋泡麵中的麵體在《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》明確規範不能添加防腐劑，泡麵之所以沒有防腐劑也能保存很久的原因主要是因為油炸麵體含水量小於10％，可以減少細菌病毒生長，非油炸麵體則是使用熱風烘乾，讓含水量小於11％、達到長期保存的效果。

泡麵為什麼不能吃太多？一碗下肚吃進單日所需熱量、脂肪、鈉上限

即使沒有添加防腐劑，高敏敏也說明市售泡麵一碗就高達500大卡、油脂含量也可能高達29克，消費者可使用「每天所需大卡x20%÷9（大卡）=可攝取脂肪（克）」計算，「以平均一天攝取1,500大卡來說脂肪攝取上限是50克，吃一碗直接超過一天可吃的1/3熱量和一半脂肪，更別說你還會吃其他食物」。

除了脂肪外，鈉含量也是泡麵不能常吃的原因，「衛福部建議成人每天攝取鈉含量應小於2,400毫克（約6克鹽），高血壓疾病的人更是要減少到1,200毫克，很多泡麵的鈉含量一碗都會超過1,000到2,000毫克以上」。

如何吃泡麵吃得比較健康？營養師分享3訣竅：湯沒喝光千萬不要覺得浪費

高敏敏最後也透露吃泡麵有小訣竅，建議調理泡麵的時候可以打蛋、加蔬菜增加營養，「擔心水腫、血壓高的人建議醬料包少放一點、降低納量，擔心變胖或血脂高、有心血管疾病者，油包不放或放一半就好，湯沒喝光是好事，千萬不要覺得浪費」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年08月01日至2022年07月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『泡麵』相關文本進行分析，「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。