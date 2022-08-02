美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）即將訪台，中國大陸祭出威脅。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等人幾乎底定今（2日）晚來台，外媒引述消息人士指出，除了會晤我方官員外，裴洛西此行還將會見人權團體。另外，針對裴洛西即將訪台，大陸《環球時報》前總編輯胡錫進昨（1）日嗆聲裴洛西出發前先禱告有個安全的旅程及不要被定位為歷史「罪人」。

包括《金融時報》（Financial Times）、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）、美國有線電視新聞網（CNN）等多家外媒引述消息人士指出，裴洛西等人將在今日來台，並且於3日會晤蔡英文總統，據悉她將在晚間10時20分抵達松山機場，並下榻君悅酒店，明日上午與蔡英文總統會晤後於下午火速離台。

路透社今日也引述3名消息人士指出，裴洛西將在今日來台，並且在台灣過夜。

其中1名消息人士表示，美方已經知會部份盟友裴洛西將訪台，另外2名消息人士則指出，裴洛西預計周三會見一小群對大陸人權紀錄直言不諱的民運人士。「自由亞洲電台」1日也引述消息人士指出，裴洛西訪台期間除了會晤我方高層官員外，也將接見人權工作者及民運人士等團體。

另外，1名熟知裴洛西行程的消息人士指出，包括蔡英文總統在內等裴洛西此行的多數會面都會在周三登場，她的代表團有可能會在周三稍早抵台。該名人士指出，「一切都還不確定。」

針對裴洛西幾乎底定來台，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進1日晚間發布推文嗆聲，他說：「讓她去台灣吧，但是出發前請先禱告：祝她自己旅途平安，也祝她自己不要被歷史定位為一個罪人，開啟將軍事衝突擴大到台灣海峽大規模戰爭的螺旋式升級過程。」