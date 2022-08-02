文／陳盈蓉

2021年NFT迎接爆發性成長，帶動銷售量和買家數增加至少19倍，熱門程度還在持續攀升中，在台灣也有許多品牌、名人接續發行NFT項目，今天就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情系統調查，究竟有哪些名人企業將NFT推向高峰！（完整報告免費下載：《NFT加密藝術策略—揭開行銷應用價值：為什麼大家都在瘋NFT？》）

網路熱議NFT話題 黃明志玻璃心奪冠

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情系統調查，2021年11月至2022年4月間最熱議的NFT，其中歌手黃明志販售歌曲「玻璃心」的NFT，網路聲量有6,623則，接著周杰倫Phanta Bear、杜汶澤喱DAO、明華園總團海賊之王到無聊猿，都各自在發行時造成話題討論。

藝人或網紅推出NFT 容易獲得關注

由於NFT在藝術、收藏、遊戲、元宇宙及具有賦能的特性上，擁有最多發揮與關注，因此企業和名人網紅也開始利用這股NFT風潮，藉機發揮更多元的行銷面向，以娛樂類熱門NFT來說，基本上與創作者知名度有高度相關，越有名氣越好推廣，像是全明星運動會、洋蔥、謝和弦推出的NFT，都有獲得極高關注。

image source: 《NFT加密藝術策略—揭開行銷應用價值：為什麼大家都在瘋NFT？》

買NFT動機有哪些？投資、收藏、支持創作者都有

至於民眾為何想買NFT？據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查顯示，基本上動機可分六類，其中以「投資」佔最多數，主因是有人認為傳統投資市場收益不佳，進而想投入新興金融產品，其次才是收藏、好奇、想支持創作者、炫耀等動機影響購入。

image source: 《NFT加密藝術策略—揭開行銷應用價值：為什麼大家都在瘋NFT？》

NFT社群平台聲量佔比 Facebook佔最多

另外，也因為藝人或名人網紅推出NFT時，都會在Facebook粉絲團上宣傳，因此NFT在社群平台的聲量，以Facebook（60%）占比最高，其次才是Instagram （24%）、Youtube （16%）。上述這些資料都是透過透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，彙整成《NFT加密藝術策略—揭開行銷應用價值：為什麼大家都在瘋NFT？》洞察報告，若想深入了解，請點下方完整報告連結。

image source: 《NFT加密藝術策略—揭開行銷應用價值：為什麼大家都在瘋NFT？》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月01日至2022年04月30日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『NFT』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「社群活躍度」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 社群活躍度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，解析網路聲量的來源出自社群平台與新聞媒體之比例，呈現網友自主發文影響力。