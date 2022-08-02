文／陳羿郿

買房幾乎是大多數人的人生大事，除了找到心儀的物件外，該如何以負擔得起且符合市場行情價買下一間房？而賣房同樣不容易，在高房價的時代，要擬定具競爭力且讓買賣雙方都欣然接受的價格，也是一大學問，因此無論買房、賣房，事前一定要先做足功課。

而為了讓房市交易更透明，政府在2012年推出「實價登錄」，現已發展到「實價登錄2.0」，實價登錄系統到底對民眾買房、賣房有哪些幫助？能獲取哪些訊息？哪裡可以查詢實價登錄？《房產溫度計》為大家一一解答。

一、實價登錄是什麼？查實價登錄有什麼好處？

「實價登錄」是政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後，誠實回報交易資訊和成交價格的制度，達到房價公開透明，解決過去不動產交易資訊不對稱的問題。

對想買房的消費者來說，可以透過實價登錄上的資訊，檢視自己的負擔能力和購屋預算，在與賣方議價時也能對市場行情有所了解，不至於買貴或遭惡意抬價。對賣方而言，則是可以知道自己房子在市場上的價值，訂定合理價格順利銷售。

二、實價登錄是誰去登記？

現行的實價登錄制度是由「買賣雙方」一起申報，送件則是可以由雙方共同協議，由其中一方或是其他代理人到地政事務所送件。如果有申報價格不實或逾期未申報，會有3萬～15萬的罰緩，罰到改正、申報為止。

三、從實價登錄可以得到哪些資料？

登錄的資料包含三大類：交易標的、標的資訊、價格資訊。

1、交易標的

土地和建物的區段門牌、不動產標示、交易筆棟數。

2、標的資訊

交易年月、土地轉移面積、建物轉移面積、車位轉移面積、使用分區、建物現況格局（用途、形態、建材、樓層、建築完成年月、隔間）、車位類別、社區管理、有無電梯等。

3、價格資訊

房地交易總價、土地交易總價、建物交易總價、車位元交易總價、每坪單價。

四、有哪些平台可以查實價登錄？

1、內政部不動產交易實價查詢服務網

內政部建立的實價查詢服務網是全台最大且最多人使用的平台，也是其他房屋網實價登錄平台的資料來源，資料齊全、詳盡。可查找「買賣」、「租賃」、「預售屋」或「預售屋建案備查」等。但介面相對較中規中矩且系統速度慢。如何操作請參考：買房前必做的功課！4步驟學會操作內政部「實價登錄」。

image source：內政部不動產交易實價查詢服務網

2、信義房屋實價登錄

信義房屋的實價登錄平台操作介面簡單易懂，呈現方式以列表為主，地圖為輔。除了提供每筆交易資料，還有各縣市區的成交行情趨勢，也可查找捷運周邊行情、各社區價格走勢圖並與該行政區行情做比較。

image source：信義房屋實價登錄

3、實價登錄比價王

該平台的呈現方式以列表為主，在新建案／社區的部分，會顯示議價率、社區租金行情及租金報酬率供參考，以便於買家評估出價的價格，且社區最新行情會用LINE進行通知。但地圖功能稍嫌不足，無畫圖區域查詢功能，也無法獲取成交案件更詳盡的資料（如主建物附屬建物面積、格局、土地使用分區等）。

4、591實價登錄

591實價登錄以「社區」為主，比對出建物確切的社區名字，並提供各社區價格走勢、周邊環境的優缺點分析及生活機能介紹。另外，也統整該社區周邊曾經有車位成交價格紀錄，估算出合理價格，將車位價格拆算。

image source：實價登錄比價王

但也因為該平台以查詢社區房地案件為主，公寓、透天等未形成社區的案件、土地、車位則查詢不到且無法設定查詢期間。

5、樂居實價登錄

同樣以「社區」為主，地圖直接與Google街景功能連結，更容易知道範圍及位置。有提供各社區價格走勢並與周邊生活圈行情做比較，計算社區均價排除一樓及特殊交易，價格相對客觀。

但僅可查詢六都、新竹縣市及基隆市資料，其餘縣市查詢不到，另外，未形成社區的案件、土地、車位也查不到且僅供一年、五年成交價，無法設定交易時間。

五、如何挑選實價登錄平台？

由上可知，各家實價登錄平台各有千秋，而最佳策略是以其他平台搭配政府部門的實價登錄，例如：

1、找社區型新成屋／預售屋：實價登錄比價王／591／樂居＋內政部實價登錄網（或各縣市政府實價登錄平台）

2、找中古屋（公寓、華廈、透天）：信義房屋／實價登錄比價王＋內政部實價登錄網（或各縣市政府實價登錄平台）