這些日韓YTR比你更愛台灣味！

隨著科技網路發達，「YouTuber」成為現世代許多人夢想追逐的行業，其中也有不少因為美食慕名而來的外國YouTuber，不僅拿起攝影機紀錄在這座島嶼上的日常生活，也分享從北到南的高級料理和平價小吃，這些「美食外交官」更是吸引一大票外國觀光客不辭辛勞也要坐飛機來台感受豐富飲食文化～

你知道台灣還有哪些特色美食嗎？今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看日、韓籍20大介紹台灣美食的YouTuber有哪些人，趕快跟著他們的影片吃透透吧～

No.10 파니니 帕妮妮 Panini

住在加拿大的韓國人「帕妮妮」曾來訪台灣，熱愛台灣美食與文化的她也希望能夠在今（2022）年夏天訪台，「想要來個環島旅行、吃遍所有台灣美食的旅遊」，親民的個性也讓她迅速累積逾3萬名粉絲關注。

日前帕妮妮也和哥哥一起到溫哥華松林居餐廳用餐，品嚐涼拌竹筍、螞蟻上樹、麻醬涼麵、口水雞與麻油雞等道地台灣菜，也讓網友熱烈回應，「好喜歡妳跟哥哥一起吃台灣料理，你們的互動好有趣」、「哥哥真的是很疼妮妮，兩個人拍片都很自然有默契，希望你們可以造訪台灣，來品嚐道地的台灣美食跟夜市！」

No.9 鈴木的日常

來自日本的鈴木克規經營YouTube頻道「鈴木的日常」，除了喜歡在社群平台分享來台留學生活、展現驚人繪畫天賦，也用影片紀錄自己徒步環島的過程，熱血的精神更是讓觀眾敬佩「脫離舒適圈自我挑戰很需要勇氣，趁著年輕可以做自己想做的事是幸福的」。

鈴木克規在環島過程中於YouTube頻道挑戰「一整天只吃嘉義雞肉飯」，不僅感受到台灣人的熱情，還品嚐到許多CP值超高的隱藏美食，不只網友透露「你吃到我回憶裡的雞肉飯」，也稱讚鈴木「說口感都會讓人垂涎三尺」。

No.8 KT story

擁有高人氣的韓國情侶檔「KT Story」曾曝光台灣升級二級警戒時高雄變成空城的畫面，讓超過78萬名網友驚呼「台灣人真的很守規矩、認真防疫」，居住台灣3年後兩人也在今（2022）年年初開設「韓味泡菜」店鋪，讓台灣人不出國也能吃到韓國味！

KT Story近期分享「韓國素食者只能住在台灣的理由」，該則影片也突破百萬人次點閱，不少人掀起共鳴，「台灣真的很尊重素食者」、「一直生活在台灣的我們習以為常的尊重多元，不吃牛、不吃羊、不吃豬、吃純素、蛋奶素、蔬食主義等，其實是很溫柔的一件事」。

No.7 咪蕾 미래

2019年從南韓遠道而來的YouTuber「咪蕾」，居住在桃園時也常常介紹台灣特色美食與文化，日前在《咪蕾Bar》中與YouTuber韓國女婿阿燦討論台韓異國戀的文化差異，像是台灣人會帶男友、女友參加朋友聚會、用星座解讀性格等，題材也深受觀眾喜愛。

咪蕾除了曾實地走訪八德大湳市場，男友「林老師」也特地帶她品嚐小肚、生腸、脆管、粉腸等小菜，咪蕾得知食材取自豬肉實際部位後也直呼「韓國人知道真相會嚇暈」，網友紛紛留言解惑「台灣有很多動物內臟料理，第一次吃都覺得很好吃，後來知道是動物哪個部位就會覺得怪怪的」。

No.6 TommyTommy Japan

從三原JAPAN畢業的日本人氣YouTuber「Tommy（富田克將）」，自曝自己以三原為目標，希望開設頻道可以成為和他一樣厲害的人，日前也拍攝《外國人體驗台灣》特輯，甚至不惜為了鹹酥雞願意飛來台灣，「自己選自己喜歡的料，然後老闆現場炸的這種感覺很棒」。

近日Tommy也再次從日本飛回台灣，Tommy可愛又自然的風格也融化許多粉絲的心，「買鹹酥雞、薯條，知道夾一根代表一份，果真很常吃」、「希望世界上所有的人都能早日品嚐到台灣美味的鹹酥雞」、「Tommy真的好厲害，現在已經很台灣化了，連雞心都敢吃，還可以吃這麼多，不愧是大高人」。

No.5 Iku老師／Ikulaoshi

Iku老師在日本東京就讀大學時，因為半工半讀過於勞累導致身體不適，後來選擇到台灣放鬆心情，卻意外發現台灣的美，讓他毅然決然申請來台留學，畢業後繼續留下來發展，甚至在2018年成為全職YouTuber，被評選為「台灣人氣最旺的外籍YouTuber」。

日本琉球以「泡盛」酒聞名，Iku老師也決定帶著金門58度高粱酒給當地人品嚐，不少人試喝過後直呼「清爽」、「很烈但是很好喝」，網友也表示「不但幫台灣推廣台灣特色，也讓我們了解日本之光」、「喜歡這樣喝酒的氛圍，品酒是文化」。

No.4 孫榮Kai Son

經常出現在各大電視節目的主廚孫榮，2020年也開始經營個人頻道，除了將專業韓國料理透過影片方式傳遞給台灣人，並使用台灣在地食材製作美味料理，希望透過踩點地方特色小吃，用外國人的角度將台灣美食介紹給更多人認識。

孫榮聽聞台灣人常說「新竹是美食的沙漠」，因此特地挑選新竹當地人推薦好吃的美食進行評比，像是韭菜板條蛋餅、貢丸水餃等餐點，讓網友評價「看這麼多試吃頻道，孫榮屬少數講評中肯實在的，說出食物好在哪、不好在哪，這才是廚師本色！」

No.3 有璟嘿喲요찡

10年前就成為YouTuber的韓國人「有璟」其實對拍攝電影一直抱持著熱情與興趣，加上對於電影《不能說的秘密》、《那些年》有所憧憬，後來決定來台灣唸書，2019年有璟因為「在兩餐吃三餐」影片一夕爆紅，觀看次數更是一路衝上167萬，讓她在台灣打開知名度。

近日她返回南韓後也與親朋好友分享台南愛文芒果，實際吃過後他們也頻頻大讚「真的好好吃」，台灣粉絲則回應「芒果在夏天冰冰涼涼的吃真的很過癮，下次來台灣吃真的很划算」、「看韓國人吃覺的很可愛XD」。

No.2 三原JAPAN Sanyuan_JAPAN

由日本YouTuber三原慧悟所創立的YouTube頻道「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」已累積逾149萬訂閱，目前成員包含Jun醬、Zuzu、Mana和LinLin，其中小助理小奈因為311大地震受到台灣救援隊與善款幫助，後來開始喜歡上台灣，並且想要完成在台圓夢的50個計畫，像是到台灣茶莊品茶、熱炒店用餐等。

網友對於三原團隊熱愛台灣的心也表示，「真的很喜歡小奈，不但有觀眾緣，個性也非常的可愛，跟三原搭配真的相當有趣」、「希望等疫情好轉之後小奈可以去更多地方玩」、「沒想到台灣人習以為常的熱炒竟然會讓小奈感動到哭」、「想看三原再帶小奈體驗台灣的人事物」。

No.1 韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸

近期在全家推出聯名美食的百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，以親民可愛的個性擄獲大批粉絲支持，從《韓國阿嬤系列》影片開始就帶著家人到台灣旅遊，品嚐阜杭豆漿、鼎泰豐等知名美食，將台灣的泡麵、餅乾、飲料等商品分享給韓國的親友，讓更多韓國人因此接觸、認識台灣飲食文化。

金針菇除了持續研發「金家ㄟ」系列商品，在YouTube頻道也不斷推出美食介紹影片，像是馬祖特色美食、評比嘉義雞肉飯、台南百年老店等特輯，不少粉絲也持續關注，「身為台灣人都沒去過馬祖外島旅遊過，真的佩服金針菇比台灣人更台灣人」、「金針菇越來越會介紹了，節奏感都抓得很好，每一樣小吃都形容的很讚，口水直流」。

Image source/ 網路溫度計

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年07月30日至2022年07月29日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『日、韓籍介紹台灣美食YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。