中國外交學院國際關係研究所教授李海東2日在《環球時報》撰文指出，當前美國國內對華政策氛圍顯然處於極不健康狀態，以至於健在的最老一代中國問題專家季辛吉近日直截了當建言拜登政府，不應將對華長期對抗當作政策核心。確實，美國國內研究中國的智庫、機構不斷增加，所謂「中國問題專家」大量湧現，但他們就美國對華政策的影響卻消極居多。理性建議被擱置，荒謬主張被吸納，幾乎成為當下美國的「中國問題專家」影響對華政策的凸出特徵。

李海東分析，對此現象該怎麼看？

首先，美國政府系統內的智庫及專家受制於美國已確立的對華競爭對抗原則，很難提出挑戰當前對華強硬政策主基調的主張。近年來，美國國防部、國務院、國安會、中情局、能源部等眾多政府部門紛紛成立「中國工作組」等專門針對中國的機構，但這些機構的核心功能並不是促使對華政策更具靈活性和建設性，相反卻是按照競爭對抗的總體原則工作，這些原則體現在美國前政府已公開和現政府已確定但尚未公開的國家安全戰略報告中。換言之，這些機構的核心使命不是提出新思想，而是提供建議以完善對華強硬的各種論述以及充實對抗的相關手段。

其次，美國社會層面有著世界上數量最為龐大的智庫群體，其中的涉華部門有著較多對中國認識比較深入且政策建議較為平衡理性的專家學者。但就政策影響力而言，那些迎合對華競爭對抗口味、立場激進且意識形態偏見濃厚的智庫或專家現在顯然更加凸出一些。當前美國國內的涉華輿論和政治氛圍，已使那些傾向於務實靈活處理對華事務的智庫或專家邊緣化，仗義執言者更是少之又少，其影響力也不足以引起相關政策討論甚或輿論逆轉。

第三，當下在美國政策領域較具影響力的涉華問題專家，大多缺乏對中國歷史與文化的瞭解和起碼尊重，而是側重以西方理論或數據模型等來分析看待中國對外行為和觀念，甚至將當前中國行為與歷史文化硬性割裂開來，這導致他們既不能準確理解和預測中國對外行為，也很難有意識地糾正美國決策者對華政策制定過程中的短視。

就職業操守和現實表現而言，當下美國相當數量的「中國問題專家」的確無法與費正清、鮑大可、傅高義、藍普頓等前輩專家相比。

李海東認為，另一個有趣的現象是，美國的跨界「中國問題專家」增多，比如米爾斯海默。米氏堪稱「中國威脅論」的學界鼓手之一，他對國際事務的「美國化」講解近年來越來越多聚焦於中國議題，關於「中國對外政策效仿美國」的「霸權化」解讀在美國及其盟友的學界、媒體與政策圈內傳播廣泛，這也使他成為在國際層面「中國威脅論」影響尤甚的「非典型」中國問題專家之一。

李海東強調，當前中美關係處於關鍵節點，美國對華政策令人擔憂，這實際上也導致美國國內的中國問題專家群體地位越來越尷尬。美國國內政治民粹化有增無減的現實，意味著未來數年美國或將很難產生一個真正能對決策發揮建設性影響的理性專家群體。