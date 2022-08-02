日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下代理的殿堂級動漫手遊《超異域公主連結☆Re:Dive》(以下簡稱：《公主連結》)今（1）日在漫博「So-net 夏日學園祭」舞台熱鬧舉辦4周年慶生派對，邀請AKB48 Team TP劉語晴等6位成員、貝莉莓、大丸、懶貓等4位人氣實況主及知名COSER相繼接力站台演出，與玩家同樂慶生，現場氣氛嗨翻天。

台灣 So-net 董事長永田博丈於慶生派對上表示：「很開心能夠與台灣玩家一起慶祝《公主連結》4周年慶生派對，So-net一直致力於提供繁中市場高品質的日系手遊，提供玩家多元有趣的娛樂內容及穩健的營運服務，感謝玩家支持So-net 遊戲，希望大家繼續喜歡我們為玩家們規畫的活動，祝福所有朋友們都能滿載而歸！」

台灣 So-net 董事長永田博丈先生於《公主連結》4周年慶生派對上致詞感謝玩家支持。

So-net 董事長永田博丈與遊戲製作人Addy於留言牆留下生日祝福。

4大熱門角重現 玩家熱情圍拍

So-net 除了在「So-net 夏日學園祭」重現遊戲場景，同時邀請人氣COSER精心打扮深受玩家喜愛的貪吃佩可、凱留、可可蘿、雪菲等熱門角色與玩家互動，其中首次亮相的雪菲以白青色短髮搭配清廉的劍技造型讓現場玩家熱血沸騰，忍不住狂按快門，閃光燈不間斷，現場猶如真實來到美食殿堂遊戲場景，蘭德索爾的騎士們將與公主們突破任務篇章，展開超現實的冒險物語。

《公主連結》4大角色COSER站台慶祝4周年慶派對。

人氣實況主舞台趣味挑戰 豐富獎品大方送

慶生派對特別邀請人氣實況主貝莉莓、懶貓、大丸和聶寶輪番接力登台與現場玩家同樂，不管是趣味的丟球抽獎，或是最讓玩家期待又精彩刺激的抽卡挑戰賽，現場互動歡樂、尖叫聲和笑聲不斷，為了回饋玩家長久的支持，現場更是祭出原廠提供的「聲優簽名板」、繁中版限定4周年紀念特典卡、繁中版限定徽章及日版周邊等豐富獎品回饋粉絲，由於各種獎品都是限時限量，所以搶到的粉絲幾乎都難掩興奮之情，大喊：「真是排隊排得太值得了！」

人氣遊戲實況主與現場玩家同樂，尖叫笑聲不斷。

數百玩家熱情參與為《公主連結》4周年慶生派對。

AKB48 Team TP挑戰 「好朋友舞」 歡邀粉絲共舞全場嗨翻天

慶生派對的重頭戲在主持人邀請人氣偶像團體AKB48 Team TP 6位成員劉語晴、藤井麻由、邱品涵、冼迪琦、林于馨、李佳俐上台活力演出「好朋友舞」時來到高潮，面對台下應援團熱烈的歡呼聲和應援口號，劉語晴代表所有團員表示：「為了練好「好朋友舞」並帶給玩家們驚喜，大家都非常努力，希望今天的表演大家會喜歡！」隨即，劉語晴邀請台下粉絲一起上台，進行「好朋友舞」互動，吸引現場粉絲紛紛舉手，爭取與偶像一起跳舞的機會，舞台下的玩家則喊著響亮的應援口號、隨著音樂一起揮舞雙手、擺動身體，現場歡樂氣氛熱鬧至極，粉絲尖叫歡呼聲不斷。

AKB48 Team TP與現場玩家跳舞互動。

AKB48 Team TP於《公主連結》4週年祝福牆合影。

4周年生日快樂！ 貪吃佩可造型蛋糕Q萌登場！

慶生派對特別端出為《公主連結》4周年慶量身打造的造型蛋糕，以貪吃佩可為主題設計，搭配遊戲特色元素，主持人邀請董事長永田博丈、遊戲製作人陳怡璁Addy、AKB48 Team TP 6位成員、貝莉莓、懶貓、大丸、聶寶和4位COSER一起在台上切蛋糕慶祝，並邀請現場玩家齊聲喊出「《公主連結》4周年快樂!!!」，最後So-net 還特別準備非常具有紀念價值、擁有專屬編號的「4周年特典卡」來贈送給現場玩家，感謝玩家們的支持，《公主連結》 2022漫博會的4周年慶生活動就在玩家們心滿意足的感動中，畫下歡樂又燦爛的句點。

So-net 嘉賓同切《公主連結》4周年慶造型蛋糕。

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