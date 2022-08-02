兆豐金(2886)旗下兆豐銀行高資產客戶數已於2022年7月28日突破500戶，為兆豐銀行高資產業務發展的一項里程碑。兆豐銀在6月底成立私人銀行處，完備相關規章以有效管理相關業務，並引進國際系統支援，人才面則鼓勵同仁參加金融研訓院「家族信託規劃顧問師」等課程，未來將參與金管會透過銀行公會與信託公會開辦的「高資產財管人才職能地圖」，陸續完備高資產相關商品上架，其中6月份由兆豐銀行自行發行外幣結構型金融債券，募集金額近2000萬美元，在市場上發行量獨占鰲頭。

兆豐銀行督導消金事業群的陳昭蓉副總經理表示：「兆豐銀行優質的企業主及其家族都在兆豐銀行往來多年，兆豐銀行也悉心傾聽客戶的需求，讓客戶放心將資產交由兆豐銀行管理。未來，兆豐銀行的高資產業務將持續為客戶提供全方位的理財服務，並為兆豐銀行財富管理開發新藍海。」

兆豐金6月稅後盈餘為13.4億元，累計上半年為79.5億元，EPS為0.59元，在15家金控中排名第10。今年受到防疫險波及，使兆豐金控成為唯一因防疫險受害的官股金控，兆豐金5月稅後虧損11.44億元，至使上半年的每股盈餘降至0.59元，輸給第一金(2892)和華南金(2880)。0056所追蹤的台灣高股息指數在今年6月2日公布的最新的成分股調整，兆豐金也慘遭剔除，主要也應是著眼於今年受產險拖累獲利，不利於明年的股息配發。