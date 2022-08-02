霧峰分局員警和志工配合向現場民眾推動安居反毒、全民打詐、勿酒後駕車等政令宣導。（警方提供）

霧峰分局員警和志工配合向現場民眾推動安居反毒、全民打詐、勿酒後駕車等政令宣導。（警方提供）

「2022台中市逍遙音樂町」系列音樂盛會，日前在大里環保公園登場。特別邀請在地熱愛音樂、熱心公益、充滿活力與熱情的「康橋河岸樂團」，及一群喜歡合奏音樂的小朋友所組成用慈意關懷、用音樂傳愛的「慈意愛心管弦樂團」等，帶來精彩表演。霧峰分局員警和志工配合向現場民眾推動安居反毒、全民打詐、勿酒後駕車等政令宣導。

霧峰區公所指出，邁入第19年的逍遙音樂町系列活動，藉音樂、舞蹈等多種形式演出，呈現文化軟實力，提供優秀團隊展演平台，也讓民眾可就近欣賞優質表演，讓現場民眾一起感受洋溢夏日浪漫風情的音樂盛宴。

警方為確保轄區民眾免於被詐騙恐懼及毒品危害，霧峰分局規畫各項勤務，全面執行「高齡防詐、安居緝毒」等重點工作，特地在現場設攤，利用防詐九宮格、立體拼圖、仿真毒品等道具及宣導品，增強警民互動，宣導「小心防詐、健康無毒」等重點工作。

霧峰警分局長李建興表示，詐騙集團手法日新月異，理由千奇百怪，近期以「假投資」、「假借貸」、「解除分期付款」等居多；如有接獲不明來電、簡訊或LINE訊息要求購買股票或虛擬貨幣等投資行為，請詳加查證，並撥打165防詐騙專線洽詢，請牢記防詐3步驟「冷靜、查證、報警」。

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