血糖太低讓人頭昏、狂冒冷汗，嚴重甚至可能會昏倒，最快的急救方法是吃食用含糖食物，或喝含糖飲料提高血糖升，但醫師表示，並非所有甜食都適合低血糖的急救，例如巧克力不但無法讓血糖上升，反會降低糖速度，建議此時應吃方糖，或一般含糖飲料，讓血糖快速上升，以免低血糖導致昏迷、危害健康。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳在《健康2.0》表示，若人體毫無理由狂冒汗，有時可能是糖尿病造成低血糖所致，因血糖過低時，身體會分泌腎上腺素，導致心跳加速、冒冷汗等生理變化，此時應該要快速補充糖分，「但切記不要吃巧克力來補充糖分，因為巧克力內涵的油脂高，會抑制人體對糖份的吸收，反而不利人體血糖快速上升。」他並表示，血糖太低時，應吃方糖、喝含糖飲料，糖水特別有效，「有血糖問題的人應隨身攜帶方糖，而非巧克力。」

此外，營養師廖敏涵也在臉書「Ruby兔子/營養師」表示，人體正常血糖範圍是70~140mg/dl，低血糖就是當低於70mg/dl時，此時需立即補充含糖食物或飲料，例如方糖、糖果、碳酸飲料，但要避免巧克力、蛋糕、冰淇淋等高脂食物，因脂肪含量高，會延緩血糖上升的速度，不宜作為低血糖的急救處理。