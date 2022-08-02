近日傳出多起台人遭詐騙邀請至柬埔寨工作，搭機出去後人身自由遭到限制，被迫加入詐騙集團，甚至可能遭販運。國民黨立委鄭麗文指出，近來詐騙猖獗，受害案件如此之多，難道總統蔡英文什麼事情都不用做嗎？她質疑，外交部明明就有在經營臉書、IG等受到年輕人喜愛的社交軟體，為何不發揮其力量，讓年輕人注意到海外求職的警訊？

鄭麗文昨（1）日在臉書表示，日前有YouTuber指出民眾經熟人介紹前往柬埔寨工作，最後卻發現是被賣到國外，想脫身就必須支付大量贖金，或是再「介紹」人去柬埔寨，讓受害者像雪球一樣越滾越大，且因為是熟人介紹，被害人往往會因放下防備心而受害。

「明明受害案件如此之多，難道蔡EE什麼事情都不用做嗎？」鄭麗文指出，台人不斷遭詐受害，目前已有約2000人受害滯留在海外，教育部可以在畢業季時加強宣導，或是架設相關網站供民眾查詢，勞動部也應提醒民眾求職時注意相關問題，內政部更應該加強宣導，但政府卻像個巨嬰一樣躺在一旁，放任受害者存在黑數。

鄭麗文認為，民眾在海外若遇到困難需幫助，屬外交部需協助內容，而外交部也有在經營年輕人喜歡的臉書、IG等社群軟體，是否應讓其發揮力量，讓更多年輕人意識到海外求職的警訊？她也提醒，台灣在柬埔寨未設館處，若民眾在該處遇到緊急狀況需要求助，要記得向駐胡志明市台北經濟文化辦事處求救。