許智富在35歲投入政壇，擔任家鄉西嶼鄉公所秘書4年，賴峰偉因惜才拔擢為副縣長、建設處長、民政處長等要職。（張茂雄攝）

台灣民眾黨2日決定將澎湖服務處升格為地方黨部，由8月1日申請離職的前縣府民政處長許智富擔任主委，許一早在臉書PO文，將投入澎湖縣馬公選區議員選舉，為地方選情投入一顆震撼彈，而日前柯文哲親自來澎湖欽點的莊國輝接任執行長，轉戰馬公市第二選區市民代表。

許智富在35歲投入政壇，擔任家鄉西嶼鄉公所秘書4年，賴峰偉因惜才拔擢為副縣長、建設處長、民政處長等要職。許智富屏東師範學院畢業，並在中山大學公共事務管理研究所拿到碩士學位，擔任西嶼鄉公所秘書時，把每一天當做人生的最後一天來打拼，讓各界肯定西嶼鄉，同時輔佐現任鄉長許月里順利連任，這 8年來，他從未忘記從政的初衷，用生命建設家鄉、服務鄉親。

許智富相當推崇柯文哲參政以來務實理性、知言合一、公開透明等理念。他與柯文哲主席私下會談多次，與柯交流許多澎湖社會議題和政治陳痾，柯文哲相當欣賞許智富青年有為、歷練豐富，因此決定將澎湖的帥旗交給他，期許現僅42歲的許智富，提升澎湖理性問政的文化訴求。

許智富同時說明，此次參選的第一戰並非老家西嶼，反而投入競爭激烈的馬公選區，有鄉親認為許是畏戰？還是被搓掉？許智富堅定的說，他想到父母仁厚的思維、鄉親的情感和政治上的誠信，不忍西嶼再有派系分裂與衝突，讓親朋好友為選舉陷入天人交戰，所以決定走一條最艱辛的路，參選競爭激烈的第一選區馬公市縣議員，希望能為所有的澎湖鄉親服務。