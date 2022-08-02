民進黨新北市長參選人林佳龍競選總部辦公室1日啟用，新北市長侯友宜今被問到何時成立競選辦公室？他說，「目前以市政為最大優先。」

明天新竹、苗栗縣市長參選人要來到國民黨新北市黨部跟侯友宜拍照，侯表示，只是要願意為國家人民做事的朋友，他都樂於支持，大家一起逗陣拚，讓台灣更團結更美好，至於會去其他縣市站台輔選嗎？他說，現在還在新北市長角色，全力把市政政做好，如能對新北市政推動有幫忙，都會一起合作。

對於林佳龍一再質疑他是選市長連任還是總統？侯友宜表示，他現在是新北市長，新北市民都期待他做的更好，尤其在最後任期這幾個月，有一些要達成的目標，他都在緊盯，今天也有2場跟里長的行動治理座談會，里長的小事也是大事，全力把市政做好才是最重要方向。

林佳龍昨並喊出「市長過關、市議員過半、里長紅不讓」口號，侯友宜說，他最重要的還是好好做事，他會不斷超越自己，讓新北市明天會更好。

另針對林佳龍批新北沒有老人裝假牙福利政策，限定只有中低收入戶的長者才有補助，他當選後將編列20億元預算補助，侯友宜說，新北市的統籌分配款六都最低，但新北市這3年不斷增加社會福利的支出、增加將近61億元，讓長者能安居樂業，鄰里有銀髮俱樂部、共融性公園及公共托老中心，認為照顧長者要全方位、身心靈都要照顧好。