裴洛西傳2日晚間來台一事已甚囂塵上，倘若這位美國國會眾議院院長真的現身台灣，中國大陸事先已多次強調，決不會漠視此事。在劍拔弩張情況下，2日亞洲匯市中，新台幣首當其衝走貶，但日圓卻是連5日持續反彈。

彭博社指出，在美國匯市還有交易時，新台幣兌美元遠期匯價一度貶約0.5%。目前，新台幣匯價在30.14至30.215之間游走，已突破2020年4月以來低點30.15附近。

至於被視為傳統避險資產的日圓，也因為看空者轉向大批回補，日圓已連續5日都走升，2日也一度來到兩個月新高。目前，日圓在130.64與131.73之間整理，奪回130大關企圖心相當明顯。

彭博社報導，將台灣視為領土一部分的中國大陸，對於裴洛西這次來台屢屢表達嚴重不滿，並誓言裴洛西一意孤行的話，將造成嚴重後果。若裴洛西此次真成行，將是睽違25年後，踏上台灣的最高級別美國官員。

投資銀行RBC Capital Markets認為，裴洛西來台對人民幣與新台幣而言有近期風險，台灣經濟方面也應該會起一些變化，若中國大陸嗆完聲後沒什麼動作的話，中國的面子是掛不住的。

新加坡金融業者Scotiabank提醒，須靈活因應中美之間的軍事行動是否會擦槍點火，同時，裴洛西來台的行程以及一言一行都需要留意。因此，美元有機會大升，也就是離岸人民幣與新台幣會有大貶的可能。

若從1個月的風險反轉來觀察，美元兌新台幣波動已經來到5月以來新高，表示匯市交易員已看衰新台幣走勢。同時，離岸人民幣匯價在1日也下挫0.5%。

彭博社指出，台積電最新ADR收盤價下跌2.5%，同時，費城半導體指數卻收漲0.4%。另外，2022年迄今台積電股價已下修22%，與台北股市跌20%看起來差不多。

外電消息指出，裴洛西最快於2日飛抵台灣，預定在台北過夜，3日將與蔡英文見面。不過，裴洛西來台的行程一直在變，目前還沒有什麼是已經確定的。