臺企銀(2834)股東常會通過配息0.1元、配股0.37元，今（2）日以11.95元參考價除權息交易。雖然加權指數開低重挫逾300點，臺企銀仍開高上漲1.26％至12.1元，填權息率約27.27％，早盤力守盤上，在逆風中力拚前行。

臺企銀股價4月中觸及14.45元、創13年10個月新高價後震盪拉回，7月初下探11.2元的近4月低點，近日緩步墊高。三大法人近期大舉加碼，上周合計買超達1萬5109張，昨（1）日續買超達1萬1591張。

臺企銀2022年6月自結合併淨收益25.11億元，月增17.81％、年增24.71％。稅前淨利9.6億元，月增達32.93％、年增達85.24％，創近3年半高點。稅後淨利8.46億元，月增達53.51％、年增達74.58％，創近4年高點，每股盈餘約0.11元。

合計臺企銀上半年自結合併淨收益129.37億元、年增12.27％，提存前稅前淨利60.37億元、年增16.24％。稅前淨利50.52億元、年增達77.22％，稅後淨利41.36億元、年增達67. 89％，每股盈餘0.53元，全數改寫同期新高。

臺企銀表示，上半年獲利表現亮眼，主因存放款規模及利差持續擴大，並積極開創多元獲利，使財富管理及放款手續費淨收益大幅提升，挹注獲利上揚。同時，上半年各項提存費用9.85億元、年減達57.96％，亦顯著增添獲利成長動能。

展望後市，臺企銀今年聚焦3大經營方針，包括在兼顧風險性資產成長及收益性下優化授信品質，拓展非利息收入開創多元獲利，以蓄積未來發展實力，並透過深化ESG各面向發展，提升永續經營績效，致力為股東創造最大價值。

臺企銀表示，今年將在持續落實內控三道防線、強化整體風險控管下，發展授信精進方案，並加強金融科技發展，強化資訊安全控管。同時，透過發展多元獲利，逐年提升盈餘成長，持續累積資本，使銀行基礎更加穩固。