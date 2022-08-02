資深女星況明潔當年以美少女團體「城市少女」成員身分入行，一出道就以〈年輕不要留白〉一曲走紅，俏麗模樣深植人心，單飛後她轉戰綜藝、戲劇圈，近年則在本土劇圈耕耘，精湛演技很受觀眾喜愛，今年55歲的她，與老公劉紀軍(Michael)結婚11年，兩人始終沒添兒女，沒想到她昨天(8/1)無預警貼出產房照，直呼「生孩子累得半死」，讓網友們又驚又喜，狂刷留言區道喜。

況明潔在圈內耕耘超過30年，不但有著伶俐口條與深厚演技，還是圈內知名美魔女，多年來外貌始終保持最佳狀態，凍齡有術，至於感情，她曾吐露自己是不婚主義者，直到遇見劉紀軍，兩人相識2年、交往半年時男方就跟她求婚，她一開始沒答應，直到見證另一半種種貼心感人事蹟，才終於點頭嫁。

況明潔與劉紀軍結婚11年，雖沒生育，但她將老公的2個兒子視如己出，經常能看到她們一家4口相聚的溫馨照片，而日前才驕傲透露大兒子剛從美國加州大學柏克萊分校商學院碩士畢業的況明潔，昨天突然在臉書po文，她穿著手術服裝在產房留影，手上還抱著剛出生的嬰兒。

況明潔突po產房照，還說生孩子累得半死。(翻攝自況明潔臉書)

況明潔現身產房，懷裡還抱著新生兒，依偎在「老公」懷裡一臉幸福，但仔細一看，身旁男子並非劉紀軍，而是男星樊光耀，她寫下：「只是拍戲生小孩就累的半死，那真實生孩子的媽媽們，真的更是100倍的辛苦呀！」，原來兩人在新戲中飾演夫妻檔，才有了這張產房照，看著相當真實，眾人紛紛留言道恭喜，女星唐玲也說：「有演出母親的光芒」，況明潔則笑回：「看著娃娃就有母愛了」，也有網友回憶起當年自己生產，體會到「媽媽真偉大」，況明潔則說自己「只能靠演戲來體會了」，光是入戲就哭了。