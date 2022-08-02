民進黨桃園市長參選人林智堅，近期深陷論文及球場爭議。臉書粉專「工程師看政治」指出，林論文門敢硬拗到這種程度，除了綠營支持者不問是非只看顏色，更重要的是，身為林對手的國民黨參選人張善政，如春秋時期宋襄公般，悠閒的玩著「佛系選舉」，民眾記憶短暫又健忘，張無疑成了林的最大「靠山」，因此民進自然不必擔心林的論文。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨日（1）發文表示，為什麼林智堅的論文可以硬拗到這種程度？就像台北市市長柯文哲所言，有總統蔡英文的前例，政治手段可以蒙蔽物理；也像能源問題，經歷4次大停電，依然有半數人不相信缺電；也如同私菸案，身為總統的蔡英文說超買，它就不是走私；另外包括核廢料、疫苗採購、高端疫苗取得EUA、高雄氣爆，也都是同樣道理。

粉專直言，前面哪一個事情比論文更小，更不重要？所以為什麼黨要擔心林智堅的論文？看看身邊的黨支持者，有哪一個對林的論文或球場吭聲？他們反送中、撐香港、挺烏克蘭的正義感，這時候在哪裡？他們只會相信誰說的話？

話鋒一轉，粉專指出，選舉還有3個多月，而張善政像宋襄公一樣，悠閒的玩著佛系選舉，民眾記憶短暫，又容易被別的新事件洗去，所以黨為什麼要擔心林智堅的論文？只要民眾屬性不變，黨就沒什麼好煩惱；只要不打仗，黨天下還是黨天下，估計黑暗盛世還可持續10年以上。而若開戰，黑暗也只會籠罩在小老百姓頭上，畢竟能飛去國外避難的不會是平民，大家若不覺醒，民主災難便永無止境。