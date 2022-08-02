新北市長侯友宜高人氣，更外溢至其他縣市，國民黨新北市黨部指出，明將安排侯與其他縣市參選人拍攝定裝照，除10餘位議員參選人，還包括新竹市長參選人林耕仁、苗栗縣長參選人謝福弘也都會到場，展現侯友宜藍營最強母雞氣勢。

新北市長侯友宜在上月與新北市議員參選人拍攝定裝照時，就有不少北市議員參選人前來參加拍攝，不少人都希望侯友宜高民調滿意度，能夠拉抬自己的聲勢，隨後也有不少其他縣市參選人表達希望能夠再安排。

國民黨新北市黨部主委黃志雄證實，因為有不少參選人提出要求，黨部也隨即規畫第三輪拍攝，時間就訂在3日晚間，在新北市黨部。

據了解，除了有來自台北市、屏東、花蓮等地區10餘位議員參選人，還有國民黨新竹市長參選人林耕仁、苗栗縣長參選人謝福弘。

市黨部表示，侯友宜服裝會有包含西裝、襯衫、POLO衫3款造型，議員參選人可自由選擇樣式搭配。