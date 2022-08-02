德國今年第2季GDP〈國內生產毛額〉與上季相比原地踏步，顯示德國經濟停滯不前，根據華爾街日報報導，長久以來推動德國製造業發展的動力，包括便宜的俄羅斯能源、大陸需求激增、高效率的國內勞動力以及自由開放的全球貿易，這4大要素已不再，導致被稱為歐洲經濟火車頭的德國，正處於衰退的邊緣。

報導指出，這幾十年來德國一直推廣企業使用俄羅斯石油和天然氣，藉此節省成本，而切依賴程度年年攀升，根據統計，德國能源使用量中，其中逾55%的天然氣、50%的煤炭以及35%的石油，都是從俄羅斯進口。

但受俄烏戰爭，俄國減供能源影響，能源價格已飆升至戰前10倍，對德國大型製造業而言，這樣的情況堪稱雪上加霜，德國工商總會7月指出，因能源價格高漲，德國近1/6的製造商正在減少或放棄生產。

報導分析，過去德國經濟大幅成長，很大部分仰賴其最大貿易夥伴大陸，但大陸勞動力已高齡化、經濟成長已大幅放緩，而且德國同樣邁入高齡化，預計未來十年勞動力將減少約500萬人。

此外，德國經濟一體化的負面效應也逐漸浮現，根據統計，德國高達25%的就業機會依賴出口，但自2017年底後出口便停滯不前，工業產量萎縮約15%，也使得競爭力喪失。