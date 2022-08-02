裴洛西今來訪台海恐爆衝突？ 蘇貞昌這樣說

美國眾議院議長裴洛西可能訪台，蔡英文總統今天出席中華電信職場互助教保服務中心開幕典禮時相當低調，對此未做回應。不過行政院長蘇貞昌倒是漏了口風，表示對裴洛西來訪都會做「最妥善安排」，來訪方式也尊重美方規劃。

裴洛西展開備受關注的亞洲行，是否訪台成為各界焦點，外媒相繼報導，裴洛西將於本周訪台，部分行程安排在2日晚間，多數在3日，包括與蔡總統會晤。

媒體問到蔡總統會否與裴洛西一同吃早餐，是否下令整備、擔憂軍事威脅，蔡英文總統都未回應。不過行政院長蘇貞昌表示，裴洛西長年關心自由民主人權，對其來訪會做最妥善安排，相關作法也會尊重外賓，對其「挺台灣、友我」非常感謝。

行政院長蘇貞昌今天出席中華電信職場互助教保服務中心開幕典禮時受訪時表示，裴洛西議長長年關心自由民主人權，挺台灣、友我非常感謝，對外國友我的議員來訪非常歡迎，都會做最妥善安排，對來訪時間方式都會尊重訪賓規劃。