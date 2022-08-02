韓國政府2日表示，當地7月CPI(消費者物價指數)年增6.3%，並創近24年來最高。不過，最新通膨漲幅卻沒意外地符合市場預期，只是韓國一般民眾的生計擔子已愈來愈重。

在2022年一開始，韓國CPI僅3.6%左右，但只有半年多一點時間，通膨已升破6%，跟市場預估一樣。同時，韓國7月CPI也是從1998年11月以來最高。約莫24年前，韓國當地通膨一度來到6.8%。

同時，韓國7月CPI也月增0.5%，比預估0.4%略高，但低於6月的0.6%。至於剔除波動較大的鮮食與能源後，7月核心CPI與6月一樣都是在3.9%，中止連3個月上揚走勢。

韓國最新CPI數據，將是當地央行政策決議重要參考。自2021年8月迄今，韓國基準利率已從新低紀錄的0.5%，陸續升息7碼至2.25%。其中，以7月一次調升兩碼最多。韓國央行表示，將來升息的話，應該不會再一次升兩碼，頂多是一碼，25個基本點而已。