勞動部勞動基金運用局近日公布上半年收益及持股狀況，據公告指出，新制勞退基金及勞工保險基金自營部位已把大立光處分出清，舊制勞退並未處分出清任何股票。

據基金局近日公布指出，勞動基金1月至6月共虧損4455.9億元，其中攸關退休金分紅的新制勞退基金虧損2890億元；檢視勞退基金截至今年6月時的10大持股依序為台積電（29.51％）、鴻海（3.88％）、中華電（3.69％）、台達電（3.38％）、國泰金（3.12％）、富邦金（2.88％）、聯發科（2.59％）、欣興（2.28％）、兆豐金（1.75％）、台塑（1.64％）。

相較去年年底的10大持股依序為台積電（25.73％）、台達電（3.15％）、中華電（3％）、富邦金（2.94％）、欣興（2.92％）、聯發科（2.84％）、國泰金（2.82％）、鴻海（2.64％）、聯電（2.59％）、南電（2.58％）已有變化。