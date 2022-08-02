生而為人，社交並與他人相識、互動是非常必要的，尤其大家的年紀漸長，在學校以及出會後會遇到各式各樣的人，然而並不是所有的人都擅長交朋友，有3個星座的朋友們天生個性就比較害羞，天性孤僻且標準太高讓他們很難與他人產生連結，甚至很有可能會終生孤獨，有上榜的星座朋友們可要當心了呀！

水瓶座

水瓶座朋友們的個性常常讓大家捉摸不定，即便是家人和朋友也很難摸清他們的喜好，而在社交及異性緣方面，水瓶座們的異性緣其實是很不錯的，不過他們的標準太高，不但會希望另一半要符合他們所有的擇偶條件，且還需要與他們心靈契合，讓水瓶座們身邊的異性不知道該如何接近他們，因而導致水瓶座恐孤獨終老的狀況。

處女座

處女座天性挑剔且在感情中太脆弱。(圖/翻攝自觸mii)

處女座的大家不僅個性相當挑剔、龜毛，且還非常的追求完美，因此他們出現不婚及晚婚的比例是很高的，而也因為處女座們的情感非常細膩，所以他們非常害怕在感情中受傷，一但處女座的大家被傷到，那麼他們便會開始逃避愛情，甚至不想與任何對象深入認識，將婚姻及戀愛遠遠踢離自己的世界。

摩羯座

摩羯座不喜社交對戀愛也興致缺缺。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座的大家異性朋友本就不多，加上他們一心只在工作上，感情方面的建樹非常的少，且他們也絲毫不在意，因此造就了摩羯座們非常難進入一段戀愛關係，甚至找不到適合的對象，而且摩羯座的大家並不喜歡社交，他們佛系的追愛及交友狀態也讓他們更難脫單，想擺脫孤獨終老的標籤，摩羯座的大家可要加把勁呀！