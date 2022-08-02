中國外交部官網消息，出訪一帶一路中亞各國的中國國務委員兼外長王毅，1日在塔吉克首都杜桑貝會見塔國總統拉赫蒙。雙方認為，安全合作體現了兩國高水準戰略互信，將繼續共同應對傳統和非傳統安全挑戰，防範一切風險隱患，維護地區和平穩定。雙方還願加強在上合組織、聯合國、亞信、中亞五國＋中國等架構下的溝通協調。

拉赫蒙表示，期待以今年塔中建交30周年為契機，弘揚兩國睦鄰友好優良傳統，持續深化戰略溝通，推動塔中全面戰略夥伴關係邁上新台階。

拉赫蒙感謝中方向塔援助新一批疫苗，多年來大力支持塔完善基礎設施、改善民生，中國已成為塔吉克最大經貿投資夥伴之一，各領域合作加速推進，開好兩國經貿聯委會會議，持續提升兩國貿易規模，加快互聯互通、產能、能源等重點合作專案落地，擴大礦產、農業合作，拓展數位經濟、電子政務、人工智慧等新興領域合作，將為中國企業赴塔投資提供便利。

王毅指出，兩國元首宣布中塔共建發展共同體和安全共同體，體現了雙邊關係的獨特定位和戰略價值。兩方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上始終站在一起，做彼此的堅定依靠。中方讚賞塔方一以貫之將發展對華關係作為優先外交方向，支持中方提出的倡議主張。中方同樣也是塔可以信任和倚重的可靠夥伴，願同塔方一道，落實好兩國元首重要共識，總結建交30年成功經驗，為中塔全面戰略夥伴關係明確新的奮鬥目標。

王毅強調，中塔經貿往來逆勢而上，大幅增長。中方願同塔方加強發展戰略對接，實施好重點合作專案，分享數位經濟、綠色發展、人工智慧等經驗，擴大農業全產業鏈合作，願擴大進口塔優質農產品，將繼續根據塔需要提供疫苗支持，助力塔加強公共衛生能力建設。雙方並就阿富汗問題深入交換意見。

塔吉克議會上院議長埃莫馬利、外長穆赫里丁稍早也與王毅會見。簽署兩國外交部合作文件並共同出席塔魯班工坊場館落成典禮和援塔新冠疫苗交接儀式。