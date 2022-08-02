已故女星唐寶雲不只是紅極一時的瓊瑤女郎，她以電影《養鴨人家》擁「養鴨公主」稱號，只不過她在23歲當紅之際，就為愛引退，與畫家戚維義結婚，唐寶雲離婚後、她積極復出拍戲，但也傳出她精神狀態不穩住院，最後因突發性心律不整病逝，享年55歲。

唐寶雲是60、70年代當紅的女明星，圓圓臉蛋的她以一雙大眼睛、尖下巴迷倒眾人，嘴邊不時掛著微笑，魅力十足，唐寶雲在《婉君表妹》、《尋夢園》、《六個夢》等瓊瑤劇都可以看到她的身影，而讓唐寶雲一炮而紅的是，1964年在電影《養鴨人家》詮釋鄉下養鴨孝順的小女孩，唐寶雲自然、生動的演技，讓她擁「養鴨公主」稱號，成為當紅的女明星。

唐寶雲以電影《養鴨人家》爆紅。（圖／本報系資料照片）

只不過唐寶雲在23歲就放棄如日中天的演藝事業，和大她7歲的畫家戚維義結婚，退出影壇、赴美定居，當時唐寶雲承諾，會再回台拍戲，事後她果真回來拍戲，但唐寶雲臉上卻不見笑容，多了幾分哀傷與憂愁，而唐寶雲的婚姻僅維持13年，最後在1980年與戚維義離婚。

唐寶雲復出後，她積極拍戲、當主持人、也轉從商，恢復單身的生活相當精彩，不幸的是，唐寶雲1987年傳出精神狀態不穩定，隔年住進院療養，1999年因突發性心律不整病逝，享年55歲，曾經紅極一時的玉女，最後人生卻都在醫院孤單渡過，讓人不勝唏噓。