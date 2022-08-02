女星謝忻經歷不倫戀、露點照外流等風波，態度依舊正向，靠著積極努力，才終於從谷底翻身，前陣子甚至去綠島打工換宿，負責接送旅客、做房務、擺攤等工作樣樣來，忙得不亦樂乎的她近日也分享「吸食粉粿」的照片，讓人瘋狂遐想。

日前謝忻在IG上發文寫道：「吸著粉粿也可以很優雅！」並Po一張照片，只見她身穿黑白相間緊身平口上衣，微微露出香肩及胸口開洞大洩超兇曲線，且能看到整張瓜子臉面對鏡頭，嘴唇輕含吸管，拿著手搖杯飲料，用力吸出深褐色的粉粿，表情看起來無辜中帶有一絲清純。粉絲也激動留言：「根本大學生自拍」、「沒想到你那麼會吸，深藏不露」、「有畫面」、「太美了吧！」

謝忻吸粉粿，引起大批網友留言。(圖/謝忻 IG)

其實，喜愛拍照的謝忻，面對先前的大尺度私密照外流事件，因身上的贅肉、皺紋被不少網友狠狠羞辱身材，但她還是不畏酸言酸語，繼續自信曬出比基尼辣照造福粉絲，傲人D罩杯及深邃事業線呼之欲出，凹凸有致的火辣身材讓網友看的鼻血直流。

此外，謝忻圓滿結束自己的綠島行，也分享已完成的清單：「完成跑步環島。完成岸潛、船潛、夜潛。三餐自己煮。跟十隻綠島原住喵成為朋友，但不可以帶回家。」人生中沒有真正上過班的她也吐露真實的心情：「有老闆叫我工作是件新鮮事，那種一切砍掉重來，體會到最單純的開心，是我此行的目的」