台積電董事長劉德音昨（1日）接受外媒專訪時，首度針對台海議題、若大陸武力侵犯台灣等議題表態，他強調，沒有人能武力控制台積電，一旦發生，將讓台積電陷入無法營運的狀態。劉德音的罕見表態讓專家認為，此狀況突顯地緣政治對半導體產業的影響已逐漸升溫。

劉德音接受CNN主持人Fareed Zakaria訪問，被問及台積電是台灣珍貴資產，引發北京當局意欲掌控的議題，劉德音正面回應，沒有人能以武力控制台積電，並強調一旦發生將使台積電陷入無法營運的狀態。

劉德音補充說明，主要是因為台積電晶圓廠的供應鏈相當精細且複雜，必須與外在世界連結才能營運，晶圓代工所需要的材料、化學品與生產設備，更是分別從歐、日、美等地取得。

劉德音也說，若真的開戰，晶片其實不是最需要擔心的事，而是戰爭所帶來的世界秩序崩壞，將造成美中台三輸的局面。此外，劉德音也喊話，商業界沒有人希望發生戰爭，尤其俄烏戰爭已經打亂全球供應鏈，不應該再跳進這樣的情況。

台積電為全球晶圓代工龍頭，從消費性電子產品、汽車晶片甚至是軍事產品都能與台積電有關，因此劉德音的正面表態成為市場焦點。中央社報導，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，劉德音的談話，反映地緣政治對半導體產業影響程度快速升溫。

此外，有不具名的半導體產業人士則認為，台積電在公布美國亞利桑那州晶圓廠進展後、明白向外媒表達兩岸若開戰對台積電和世界的衝擊，也有提醒台灣政府的意味。