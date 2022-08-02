今年籃網在季後賽首輪遭到塞爾提克橫掃，杜蘭特（Kevin Durant）其實開打前就知道結果可能很不妙。杜蘭特的前隊友麥克詹姆斯（Mike James）在Tik Tok影片裡爆料，杜蘭特已經預料到籃網在首輪的命運。

麥克詹姆斯：「當他們（例行賽）打得很爛一直輸球，我打電話問他，我說你知道這是甚麼意思吧，你要來看我的季後賽。他回答說不可能來，結果一星期之後，季後賽開打前，他又打給我說可以來了。」

杜蘭特與麥克詹姆斯只在2020-21球季當過隊友，不過兩人的交情非常好，麥克詹姆斯後來前往歐洲打球，還邀請杜蘭特來看他的歐洲籃球聯賽。籃網也有季後賽要打，杜蘭特起初拒絕，但很快發現根本沒有勝算，預料可以提前放暑假就改口答應。杜蘭特沒有食言，籃網4月25日遭到淘汰，他5月就前往摩納哥與希臘去看麥克詹姆斯比賽。

麥克詹姆斯很高興，當時還傳言他有意返回籃網與杜蘭特重聚，沒想到杜蘭特接著又爆出自請交易的風波，折騰了半天都沒有結果。好消息是聯盟決定放寬疫苗限制，因為沒打疫苗而缺陣大半季的厄文（Kyrie Irving）終於有望在主場出賽，籃網的戰績相信也能比上季更好。