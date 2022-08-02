新北市今年有6名學子獲總統教育獎，新北市長侯友宜今（2）日接見得獎學生大崁國小連敏哲、莒光國小王威凱、三重高中杜明蓁、淡江大學許豈逢、輔仁大學許展容、海洋科技大學邱美慧，侯友宜肯定獲獎學生克服各種挑戰、翻轉困境，堪為學習典範。

侯友宜表示，每一個得到總統教育獎的背後，生命歷程都有一段非常令人感動的故事，他們不斷地自我超越自己、發光發熱，值得大家敬佩跟學習，所以總統教育獎帶給我們最大的啟示，就是永不放棄、堅持做自己，不斷地往前走。

大崁國小五年級連敏哲生活須仰賴呼吸器及電動輪椅，但仍積極向學，年年參加歡呼兒協會主辦的兒童畫展、也當選班級模範生，以正向的人生態度幫助同學和病友，期盼能帶給更多人希望。

莒光國小六年級王威凱來自單親家庭，從小被診斷為自閉症，但他用心學習，在各項創意能源競賽種中屢獲佳績，也曾當選新北市109學年度優秀身心障礙模範學生。威凱想要成為一名自然老師，培育國家未來下一代棟樑。

三重高中九年級杜明蓁，幼稚園中班時發現左耳嚴重聽損，她不畏身體障礙不斷突破與學習，出版過3本繪本，當中《聽見幸福》獲得文化部文薈獎圖畫書類第一名，期待能透過書籍的出版鼓勵更多聽障病友。

淡江大學資管所許豈逢，因車禍造成四肢癱瘓長期臥床，但他不畏身體殘缺，主持電台節目獲頒金鷹獎、孝恩獎與入圍廣播金鐘獎，期待透過廣播傳遞正能量給更多人，今並將市府贈送的獎金捐贈給新北市好日子愛心大平台。

輔仁大學許展容出生時候罹患脊髓肌肉萎縮症，終身與輪椅為伍，但她以笑容迎接每一天，經常到學校與各地監獄演講，分享生命故事，激勵人心。海洋科技大學社工系邱美慧，出生10個月時即感染小兒痲痺，行動不便，她就讀社工系致力於助人工作，更積極挑戰自我，參加輪椅舞蹈比賽屢獲佳績，也透過手搖車環島活動，帶動身障運動風氣不餘遺力。

教育局長張明文表示，照顧弱勢是新北市重大政策，特殊教育尤其需花費心力，新北市未來5年，預計再增置至少78班特教班及174名特教教師，可再照顧約2000位特教學生，提供專業師資以滿足其學習需求，持續落實對於弱勢孩子的照護政策。