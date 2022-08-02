美股周一四大指數除費城半導體外均收黑，美國眾議院議長裴洛西將率團訪台，市場信心縮手使台股今（2）日開低重挫逾300點，晶圓代工大廠台積電(2330)開低挫跌1.55元或3.08％、下探488.5元，市值失守13兆元關、下探12.66兆元，早盤跌逾2.5％，表現明顯疲弱。

台積電7月初下探433元的近20月低點後止跌回升，7月底觸及510元的近1個半月高點，近期於491～510元間震盪。三大法人上周合計買超2萬2215張，昨（1）日受外資反手賣超達7028張影響，轉為調節賣超4551張，投信及自營商仍分別買超1361張及1116張。

台積電日前法說時預期，第三季營收將季增逾1成、連9季創高，雖然半導體庫存調整將持續至明年上半年，但屬於典型周期調整，今年美元計價營收成長調升至34～36％，明年稼動率維持健康、營收可維持成長，未來幾年營收年複合成長率維持15～20％目標不變。

對於市場擔憂台海緊張局勢升溫，台積電董事長劉德音接受CNN專訪時認為，透過武力控制台積電將使公司陷入無法營運狀態，對中國大陸各面向經濟將造成巨大動亂，特別是中國大陸最先進的零組件供應因此消失，並造成整個供應鏈運作中斷。