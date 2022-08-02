美國眾議院長裴洛西即將訪台，市場憂心地緣政治緊張，台股開盤即跌逾百點，盤中一度跌逾300點；新台幣匯率方面，今早一開盤就亮出30元整數大關，盤中最低價為30.062元，較前一個交易日貶值8.2分。

今早台股指標股台積電(2330)跌破500元大關，聯電(2303)也失守40元關卡。預估外資今天賣超台股並持續匯出。近期美元指數雖然下跌，來到105元附近，但新台幣匯價受到地緣政治影響呈震盪走貶。

匯銀指出，新台幣昨天早盤一度貶破30元關卡，最低來到30.008元，直接讓新台幣睽違2年多來，再現3字頭價位，創下前年4月28日收盤30.036元以來低點。而今早，市場聚焦美國眾議院議長裴洛西訪台，中國大陸連日恫嚇，引發台海地緣政治緊張，市場憂心外資資金是否加速外逃避險，今台幣匯價再觸及30.062元。

匯銀分析，由於近期持續有權值股除息，包括廣達(2382)、新唐(4919)、臺企銀(2834)、長榮航(2618)、第一金(2892)、智邦(2345)、技嘉(2376)等指標公司，市場預期外資在領息後將續續匯出。至於央行今早的態度，並沒有強力死守2字頭的企圖。