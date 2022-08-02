美國眾議院議長裴洛西率民主黨眾議員等6人今晚將搭乘專機抵台訪問，恐引發台海衝突，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，中華民國是主權獨立的國家，本來就可以接待及邀請國際友人，中共過激的反映沒有必要，也呼籲要慎防台灣周邊軍事緊張情勢升高。
裴洛西傳出今晚間抵台，更一度傳出會前往立法院參訪，蔣萬安身為立法委員，表示尚未收到通知，若有機會交流將會是時間安排，蔣萬安聲明「中華民國是主權獨立的國家」，本來就可以接待及邀請國際友人，並認為中共過激的反映不必要。但蔣也呼籲相關單位應慎防周邊軍事緊張情勢升高，民眾也要給國軍最大的支持。
蔣萬安也用英文發表演說，大意為，身為立法委員，他始終肯定民選機構之間的交流。美國眾議院議長波洛西訪問台灣，反映出美國與中華民國之間的穩固關係。而這樣的關係是建立在雙方長期且持續的合作基礎上。台灣將永遠是美國在亞洲建立民主聯盟的堅實夥伴。
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