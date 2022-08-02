國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）2日出席古亭地府陰公廟中元普渡祈福消災法會,上香參拜並接受訪問。（姚志平攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安今出席地府陰公廟中元普渡祈福消災法會。（陳薏云攝）

美國眾議院議長裴洛西率民主黨眾議員等6人今晚將搭乘專機抵台訪問，恐引發台海衝突，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，中華民國是主權獨立的國家，本來就可以接待及邀請國際友人，中共過激的反映沒有必要，也呼籲要慎防台灣周邊軍事緊張情勢升高。

裴洛西傳出今晚間抵台，更一度傳出會前往立法院參訪，蔣萬安身為立法委員，表示尚未收到通知，若有機會交流將會是時間安排，蔣萬安聲明「中華民國是主權獨立的國家」，本來就可以接待及邀請國際友人，並認為中共過激的反映不必要。但蔣也呼籲相關單位應慎防周邊軍事緊張情勢升高，民眾也要給國軍最大的支持。

蔣萬安也用英文發表演說，大意為，身為立法委員，他始終肯定民選機構之間的交流。美國眾議院議長波洛西訪問台灣，反映出美國與中華民國之間的穩固關係。而這樣的關係是建立在雙方長期且持續的合作基礎上。台灣將永遠是美國在亞洲建立民主聯盟的堅實夥伴。