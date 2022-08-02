父親節將至，又到了為人子女煩惱送禮的時刻，忙著張羅大餐、安排家人相聚的同時，是否曾經想過，平日在外衝鋒陷陣，為家遮風擋雨的爸爸，內心最期待的，或許只是與家人共品咖啡的溫暖片刻？頂級咖啡領導品牌Nespresso全新Vertuo系列，以獨創條碼識別以及高速離心力萃取技術，運用科技帶來穩定品質的創新美式咖啡，不僅是父親勞碌奔波後的強大後援，更傳達對爸爸的滿心讚美，今年父親節，給自己和爸爸一杯咖啡的時光，談談心吧！

爸爸是最穩重的靠山！

Nespresso Vertuo完美萃取參數 品質穩定杯杯精選

Nespresso擁有專業義式濃縮咖啡製作技術，透過7年研發，深刻地研究並探索消費者的體驗與品飲偏好，推出Vertuo系列咖啡機與專屬咖啡膠囊。

考量一般消費者在家製作咖啡時，無法精準掌握咖啡風味，Vertuo系列的每款咖啡都有特定的完美萃取參數，將水溫、轉速、適合的杯量與所需水量等造就頂級風味的關鍵元素編碼至膠囊中，藉由Nespresso獨家條碼辨識技術，搭配一鍵式萃取系統，消費者只要將膠囊投入咖啡機，輕觸啟動，咖啡機即會自動偵測最合適品飲的萃取模式，即使在家，也能輕鬆享有咖啡廳等級風味。如同爸爸在許多孩子心中的形象：穩重而完美，在成長的每個階段，都是最令人放心依賴的存在。

（圖/ 業者提供）

爸爸總是努力做到最好！

獨家高速離心力萃取技術 封存香氣淬鍊精華

以科技領銜的Nespresso Vertuo系列，除了獨家條碼辨識技術外，CentrifusionTM高速離心力萃取也是重點技術，咖啡膠囊投入咖啡機後，以每分鐘4000轉的速度高速旋轉，萃取出極致的咖啡精華的同時，產生相較一般美式咖啡更加豐厚的油沫，將完美的咖啡香氣封存舌尖，更能感受到每一杯咖啡的細緻風味以科技造就味蕾的美好感受，達到理性與感性之間的絕佳平衡，為全新Vertuo系列畫上完美註解。如同每個男人在成為爸爸之前，經歷無數的歷練與考驗，成就獨一無二的生命歷程，與孩子心中最偉大的超人印象。

（圖/ 業者提供）

爸爸形象多變，每個角色都是經典

32款專屬咖啡膠囊 提供多種風味與杯量選擇

除了獨特的萃取參數與豐厚的咖啡油沫帶來的創新體驗外，Vertuo系列帶來32款專屬膠囊以及更多杯量的選擇，滿足不同品飲時段的多樣需求，創造更多與爸爸的美好回憶。從40 ml濃縮咖啡到535ml的分享杯手沖感咖啡，五種杯量一鍵品嚐，除此之外4 大系列32款各具風味特色的咖啡，從淺焙到深焙，清新果香、細緻花香或穀物烘烤香，多元風味應有盡有，杯杯精選時刻完美。

Nespresso Vertuo全新系列，為美式咖啡揭開嶄新扉頁，提供最極致、卻最輕鬆的頂級咖啡盛典，也為父親節禮物帶來新選項，結合理性、科技、多元元素面向，完美切中每個爸爸在家中扮演的角色定位，讓禮物更有意義，為節日加分、關係加溫，更讓咖啡時光，有了幸福的全新詮釋。