追求美麗是女人天生的DNA，每個人都有一套屬於自己的保養之道，而在從頭到腳的保養流程中，很容易就忽略了其實私密處也是該被好好呵護的一環，清潔保養一旦做得不好讓婦科病上身，可不只是反覆感染與天天到婦科報到，更會影響外表與氣色顯老，辛苦的保養也都白做工了。

莉安娜知道美是由內而外，先做好私密保養才能自然而然地散發真正的美，因此以植萃保養護理的精神，經歷一年多的研發與成分調配，嚴選多種植萃成分溫柔照護敏感私密肌，打造出「莉安娜私密保養系列」，全天候呵護肌膚舒適圈。

莉安娜(ELIANA)私密美白潔淨露。

私密保養第一步先從清潔做起，莉安娜私密美白潔淨露和抗菌潔淨露，使用衛福部核准的繖花醇成分、專利日本柿子萃取物維持芬芳，美白潔淨露更添加專利植萃Etioline™與熊果素，洗出白淨嫩肌。潔淨露系列特別採用高成本植萃精油而非人工香精，香味自然不刺鼻，並以燕麥胺基酸取代化學起泡劑，起泡綿密更不傷肌膚，保證無添加酒精、香精、皂鹼、色素、SLS/SLES，清潔私密肌膚無負擔！

莉安娜(ELIANA)私密噴霧系列。

夏日高溫、上班久坐而造成的悶，是私密肌不定時鬧脾氣的最大原因，尤其月經期間的不舒適感更是乘上數倍，莉安娜「私密涼感噴霧」、「私密舒緩噴霧」就是每天包包裡必備的好物之一，６種植萃成分包含聖約翰草、金盞花、白花春黃菊花、歐洲椴花、矢車菊花、洋甘菊萃取，改善私密肌悶癢；並添加蘆薈、繖花醇、專利日本柿子萃取物。

莉安娜也推出「美白緊緻精華凝露」、「私密沙棘護理油」進階保養方案，洗完澡後單擦或兩瓶疊擦， 並搭配「蔓越莓益生菌」達到從內到外全方位的奢護體驗！

莉安娜多種私密保養組合限時販售中，先領$250折價券，滿額再享１元加購美妝小物！詳請請見官網： https://www.eliana.com.tw/