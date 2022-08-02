美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）即將訪台，路透社今（2）日引述消息人士指出，好幾架解放軍戰機今日上午飛近台灣海峽中線。此外，自周一起，好幾艘解放軍軍艦也靠近航道的非官方緩衝區。
路透社引述1名熟悉內情的消息人士指出，隨著裴洛西即將訪台引發的緊張局勢，今日上午好幾架解放軍戰機飛近敏感的台灣海峽中線。
消息人士也指出，自周一起，好幾架解放軍軍艦也持續待在靠近航道的非官方緩衝區。
目前我國防部尚未對此回應。
（持續更新）
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）即將訪台，路透社今（2）日引述消息人士指出，好幾架解放軍戰機今日上午飛近台灣海峽中線。此外，自周一起，好幾艘解放軍軍艦也靠近航道的非官方緩衝區。
路透社引述1名熟悉內情的消息人士指出，隨著裴洛西即將訪台引發的緊張局勢，今日上午好幾架解放軍戰機飛近敏感的台灣海峽中線。
消息人士也指出，自周一起，好幾架解放軍軍艦也持續待在靠近航道的非官方緩衝區。
目前我國防部尚未對此回應。
（持續更新）
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。