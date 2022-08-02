針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪問台灣，中國大陸嗆聲解放軍不會坐視不管。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）即將訪台，路透社今（2）日引述消息人士指出，好幾架解放軍戰機今日上午飛近台灣海峽中線。此外，自周一起，好幾艘解放軍軍艦也靠近航道的非官方緩衝區。

路透社引述1名熟悉內情的消息人士指出，隨著裴洛西即將訪台引發的緊張局勢，今日上午好幾架解放軍戰機飛近敏感的台灣海峽中線。

消息人士也指出，自周一起，好幾架解放軍軍艦也持續待在靠近航道的非官方緩衝區。

目前我國防部尚未對此回應。

（持續更新）