2022台灣美食展將於8月5日至8月8日，在台北世貿一館盛大展開，台北福華大飯店今年推出多款老饕最愛年年熱銷餐券，並於日前搶先推出線上美食展購物優惠，讓老饕們搶先一步搶購各式經典美饌，包括秒殺商品「中西全日美食餐券」千元不到只要999元，小家庭最愛「中式四人合菜餐券」2,999元，還有明星排隊商品「彩虹座通用自助餐券」一口價1,099元，另有「中式十人合菜餐券」優惠價9,999元，今年餐券折扣直接下殺55折起，強調錯過這波再等明年。

今年台北福華大飯店祭出多項超值美饌商品，包括年年熱銷的「中西全日美食餐券（江南春、珍珠坊、蓬萊村或七賢吧可選擇）」，下殺61折只要999元，提供消費者更多元的搭配，中西美食大匯集，江南春招牌人氣「單人海陸套餐」色香味俱全的招牌花膠燒烏參、蟹黃海鮮羹與江浙點心，道道佳餚細緻精巧，盡現繁華上海味。珍珠坊則可享用「單人海鮮套餐」，樹子蒸龍蝦、清蒸鮮魚、海鮮豆腐羹等鮮甜海上鮮，讓您徜徉海味品嚐經典粵菜之美。蓬萊村「單人山海套餐」，軟煎嫩溜肉、烏魚子炒飯等道地台味通通吃的到。還可選擇七賢吧「雙人中西自選套餐」，無論是中式福華招牌牛肉麵或是西式番茄海鮮義大利麵，一券在手可恣意搭配。

台北福華飯店館內人氣中式餐廳亦推出2,999元「蓬萊村/ 江南春/珍珠坊平日中式四人合菜券」及9,999元「江南春/宴會廳十人合菜券」的選擇，折扣最低55折起，無論是小家庭或是大家庭，強調都可提供客人大滿足。深受消費者喜愛的彩虹座則推出「彩虹座通用自助餐券」，只要1,099元77折起，午餐、下午茶及晚餐餐期都通用，各國精緻美饌亞洲及西方料理層次豐富， 70多款中西美饌輪番上陣，想怎麼吃就怎麼吃。

無論是風味台菜、道地江浙菜、經典粵菜、自助百匯、精緻西餐在台北福華大飯店通通吃的到，絕對手作帶出縈繞記憶的經典美味。民眾可於台北福華大飯店線上商城先搶為快，不能到現場的民眾也可以在線上購買。台北福華美食展期間更推出超值優惠加碼活動，餐券在旅展、線上商城、飯店外賣櫃單筆餐券合併消費金額滿5,000元贈500元餐飲抵用券乙張，滿10,000元，贈送500元餐飲抵用券兩張，以此類推買越多送越多。