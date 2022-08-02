大陸廈門航空網站2日通報，據廈門航空網站消息，受福建地區流量控制影響，廈航對8月2日部分航班進行調整。

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綜合各媒體報導稱，依飛行航班資訊平台FlightRadar24消息，據信美國眾議院議長裴洛西搭乘的C-40C專機（註冊號 09-0540，呼號SPAR19）是於台北時間8月1日凌晨4時20左右，抵達新加坡巴耶利峇空軍基地。多方研判，有機會突然造訪台灣，例如在結束馬來西亞行程後轉往日韓訪問期間，是「最有可能降落台灣」到訪時機，預計為8月2日與3日。法媒報導，消息人士透露，裴洛西「或於8月4日經菲律賓克拉克美國空軍基地訪問台灣」，並在臺北與蔡英文總統見面。

韓聯社1日報導，韓國國會議長金振杓辦公室消息指出，金振杓將在4日上午與到訪韓國的裴洛西會談。