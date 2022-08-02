25歲女星梁凱晴是原本香港旅遊節目《東張西望》的外景主持人，她多年前到香港打拚，但她其實是標準的台灣女孩，曾就讀北一女並考上政大東方語文學系畢業。近日她在IG自曝和TVB簽約期滿畢業，她曬出自己穿了深V比基尼照片，大秀粉絲福利，並吐露和電視公司簽約多年的真實心聲。

出生在台灣的梁凱晴和去年港姐選拔的亞軍梁凱晴撞名，然而身為台妹的梁凱晴出道更早，過去是北一女小綠綠正妹，父親是香港人、母親則是台灣人，2017年梁凱晴獲邀參加台北世大運開幕典禮，擔任肚皮舞的表演嘉賓，之後她看到TVB的招募令便放膽報名，最終成為旅遊節目《3日2夜》的主持群之一。

梁凱晴不僅外型甜美，留有一頭飄逸長髮，又因171公分高䠷身材，被封為長腿女神，然而近年因為疫情，梁凱晴選擇回台灣錄旅遊節目，並推廣家鄉觀光，清新又性感的形象獲得粉絲青睞。昨(1日)她則閃電宣布要從TVB正式畢業了。

梁凱晴直言：「回首這五年來經歷各種開心、感動、期待、興奮、傷心、害怕、無奈、廢到笑 、辛苦到崩潰、嚇到暈眩，這一秒覺得時間過得真的很快。」感謝因為電視台給機會，讓她去到許多未知的領域，「未來凱晴會繼續在演藝圈打滾，不管是拍節目、電影、Youtube等等的，相信有更多元的管道可以演出更多作品給大家看」，歡迎有興趣的人接洽合作，並感謝粉絲一路以來的支持，網友留言回：「凱晴好靚」、「支持凱晴，期待在香港見到你呢」、「從TVB畢業就可以向更廣大的世界出發了！加油凱晴！」、「妳很棒，加油」。