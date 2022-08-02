流汗可幫助新陳代謝，但不動也流汗讓人頗困擾，且還可能隱藏健康大問題！醫師表示，為了保持體溫正常，人體必須透過流汗來散熱，但若毫無理由就狂冒汗，要提防可能罹患了一些疾病，例如糖尿病、甲狀腺功能亢進，甚至是癌症問題。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳在《健康2.0》表示，若人體毫無理由狂冒汗，除了可能是因為過度肥胖、多汗症、糖尿病、甲狀腺功能亢進問題外，「臨床上也要注意，是否是因為血液性癌症，例如白血病、淋巴癌。」

柳朋馳表示，夜間盜汗是血液性癌症的機率雖然不算高，但要慎防可能是慢性或急性白血病的「非特異性症狀表現」，即患者症狀不一定只與特定疾病相關，而是多種疾病的特徵。

圖／截圖自《健康2.0》

他舉例，曾有一同事的家人已70多歲，近數個月來，常感疲倦、夜間盜汗、感冒，因擔心免疫功能異常，到醫療院所抽血後，發現白血球數達3萬多。一般而言，白血球數如此高時，可能是感染或白血病所致，若白血球數超過3萬是因感染造成，已達敗血症，但患者還能言語，所以非因感染疾病造成，而是罹患白血病。」

外科醫師江坤俊並補充，糖尿病也會導致神經病變，除了影響感覺神經外，也會影響自律神經系統，導致夜間盜汗等異常症狀。