新北市111學年度增設83班公幼，增加收托2083人，並持續規畫增設公幼，選定在三重文中、板橋浮洲以及新莊頭前，設立旗艦型幼兒園，3園皆預計設立18班招收484名幼生，並將融合所在環境及在地社區特色規畫，目前正辦理相關工程規畫與招標作業，預計2024年完工。

新北市有318所公立、31所非營利幼兒園，111學年度分別於林口、新莊、三重、板橋等17區增設83班，增加收托2083名幼生，其中包含東湖國小、文山國中及江翠國中等3校新設非營利幼兒園，共新設16班，增加收托438人。

111學年度公幼抽籤報到率約91.71％，教育局表示，大部分學校於備取登記後皆已額滿，目前未額滿園所多為偏遠或交通不便地區的幼兒園，9月底前持續可接受登記。

面對少子化危機，新北市仍持續增設公幼，教育局說，新北各行政區因城鄉差距、人口落差甚大，教育局每年皆會重新盤整各行政區公幼數及各校招生狀況，針對行政區未達4成公共化比例者，並同時評估該區人口數持續增長，來規畫增設公幼。

而為讓公共化教保服務資源妥善運用，教育局於每學年度招生結束後，都會評估區域供需量及調查不足額的原因，連續3年招生不足額的學校，將會列為輔導對象，進行調整班別或減班。

教育局進一步說明，三重文中小3用地、板橋浮洲以及新莊頭前文中7用地，均為公幼比例未達4成的區域，且近年人口成長及未來就學人口有增加趨勢，有增設公共化幼兒園的需求，因此規畫興建旗艦型幼兒園，以提供家長平價、品質有保障的托育服務需求。