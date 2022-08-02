謝克洋影片

民進黨桃園市長參選人林智堅，近期深陷論文抄襲爭議。謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋昨（1）日赴桃園市新屋區「堵人」，對著林大喊：「蔡英文昨天跟陳時中合體，就是不跟你合體！她前天放鳥你了，你知道嗎？」林則一語不發全未理會。現場畫面引發熱議，網友直呼謝每天「抓堅」，不只林本人應已嚇壞，他們也都被這行動力嚇死了。

謝克洋昨日在臉書po出影片表示，自己帶著「抓堅小組」跟隨林智堅的腳步前往新屋區，他拿起麥克風對著林的方向大喊：「蔡英文昨天跟陳時中合體，就是不跟你合體！她前天放鳥你了，你知道嗎？」

見林智堅毫無反應，謝克洋再喊：「智堅請自行發揮一下啊！你還要找誰跟你合體？陳時中要跟你合體嗎？林佳龍要跟你合體嗎？你還可以找誰救你啊？林智堅！」話說到此，一輛疑似林的座車突然高速從他面前駛離，謝再度對車子高喊：「就算他們同黨同志都不要救你了，沒關係，林智堅，只要你參選桃園的一天，我就會追你追到底！」

該影片引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「你們這招實在太狠啦！一句話戳破他跟小英的關係，難怪他都不敢回你。」「這就叫做離間計，真是用兵攻心為上。」「你都這樣說了，他回你什麼都不對，難道要得罪自家人？笑死。」「真的耶，大咖都不留言了，可憐哪。」「跳船跳起來。」「你這樣每天追著他，他應該被你嚇壞了。」「你的行動力真的猛，嚇死人了，讚啦。」